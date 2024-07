Hugh Jackman , 55, Schauspieler, hat Kalorien gezählt. 6000 habe er in Vorbereitung auf die „Wolverine“-Rolle eine Zeit lang täglich zu sich genommen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Dazu habe er intensives Krafttraining betrieben. „Fand ich es schwer? Ja, es war schwieriger als je zuvor“, sagte Jackman. „Ein Teil von mir hat sich darüber beschwert, ein anderer Teil hat es geliebt. Ich mag die Strenge. Ich mag die Disziplin, die es mit sich bringt. Es ist sogar gut für meinen Kopf. Ich mag es, ein Ziel zu haben.“ Jackman ist für „Deadpool & Wolverine“ in seine Rolle als Comic-Held zurückgekehrt. Seit dem Jahr 2000 verkörpert er die Marvel-Figur Wolverine in den „X-Men“-Filmen.

Lisa Müller, 34, Dressurreiterin und Ehefrau von Profifußballer Thomas Müller, wehrt sich mit Wurst- und Senf-Metaphern gegen Bodyshaming. „Mir ist es ziemlich Wurst wenn jemand schreibt ihm gefällt nicht was er/sie/es sieht, auch wenn ich mich doch ziemlich wundere dass man grundsätzlich meint seinen negativen Senf zu allem dazuzugeben, aber es muss auf keinen Fall beleidigend werden“, schrieb sie in Social-Media-typischer Rechtschreibung auf Instagram. Dazu postete sie ein Bild von sich im Bikini, das sie in ähnlicher Form bereits zuvor geteilt und dazu geschrieben hatte, sie erhole sich von stressigen Zeiten.

In dem neuen Post erklärte sie, dass fast 20 Kilogramm zwischen dem untersten und dem obersten Ende ihres Normalgewichts laut Body-Mass-Index (BMI) liegen. „Ich mache gerne Sport, reite viele Pferde täglich, geh dreimal die Woche 15 km laufen, weil mein persönliches Ziel der Halbmarathon im September ist.“ Jeder solle sich in seinem Körper wohlfühlen und kein Mobbing aufgrund seines Aussehens erfahren.

Pernille Harder, 31, dänische Profifußballerin, und Magdalena Eriksson, 30, schwedische Profifußballerin, verbindet noch mehr als der gemeinsame Verein. Harder und Eriksson haben sich verlobt. Die Fußballerinnen, die seit Jahren ein Paar sind, posteten Fotos auf Instagram, auf denen Eriksson einen Ring an ihrem Finger zeigt und Harder umarmt. Im vergangenen Sommer wechselten die beiden gemeinsam zum FC Bayern München. Über das Kennenlernen mit Harder sagte Eriksson 2023 in einem Interview: „Ich fand Pernille erst mal als Fußballspielerin toll. Sie hat mich wirklich beeindruckt, sie war für mich next level.“ Außerdem sei sie überrascht gewesen, wie bescheiden sie war. „Wir wurden gute Freunde und hatten dann einen gemeinsamen Freundeskreis, der viel zusammen unternommen hat.“ Harder ergänzte: „Wir interessieren uns beide sehr für Mathematik und haben dann gemeinsam einen Mathekurs belegt. Dabei haben wir uns noch besser kennengelernt. Nach ein paar Monaten wurden wir dann ein Paar.“

Ramses, Deutsche Dogge aus Brandenburg, soll ausgezeichnet werden. So will es zumindest sein Besitzer, Patrick Hein aus Zossen. Mit Ramses wolle er den Guinness-Rekord für den größten lebenden Hund der Welt „nach Deutschland holen“, sagte Hein der Deutschen Presse-Agentur. Das Tier habe eine Schulterhöhe von 98 Zentimetern und wiege 90 Kilogramm. Aktuell ist die Stelle des größten lebenden Hundes vakant: Der letzte Inhaber des Titels, die Deutsche Dogge Kevin mit einer Widerristhöhe von 97 Zentimetern, starb vor Kurzem. „Wir müssen jetzt noch die ganzen Nachweise erbringen“, so Hein. Dazu gehörten unter anderem drei Messungen der Schulterhöhe, aus denen dann ein Mittelwert errechnet werde. Beim Gassigehen errege Ramses jetzt schon viel Aufsehen. „Wir werden immer angesprochen.“ Meist sei das positiv, andere wechselten aus Angst die Straßenseite. „Dabei ist er ein großes Baby und lässt sich gern streicheln.“

Jennifer Lopez, 54, Sängerin, feiert im Bridgerton-Stil. Wenige Tage vor ihrem 55. Geburtstag habe sie eine Party in den Hamptons, dem Erholungsort der Superreichen auf der New Yorker Insel Long Island, gegeben, berichtet das US-Magazin People. Demnach wurden Arbeiter fotografiert, die die Veranstaltung vorbereiteten: mit einem Pferdeanhänger, einem Diener, Kellnern, Lastwagen voll Möbeln und Blumen. Auch zahlreiche Gäste in königlicher Kleidung wurden offenbar fotografiert, unter ihnen Lopez’ Mutter.

David Banda, 18, Musiker und Adoptivsohn von Madonna, lebt nicht auf der Straße. Er richtete sich in einer Instagram-Story an „alle, die sich Sorgen machen“. Über die Popsängerin, 65, schrieb er dort: „Meine Mutter unterstützt mich sehr. Sie hat mich immer unterstützt. Ich bin sehr glücklich in meinem Leben, und ich lebe nicht auf der Straße und hungere!“ Wie das US-Magazin People berichtete, hatte David Banda zuvor Fragen von Fans zu seinem Leben nach dem Auszug aus dem Elternhaus beantwortet und gescherzt, dass er manchmal erst abends bemerke, dass er Hunger und kein Geld zum Einkaufen habe und er sich dann auf die Suche nach etwas Essbarem machen müsse. Madonna hat insgesamt sechs Kinder. Nach der Geburt einer leiblichen Tochter und eines Sohnes adoptierte sie David Banda als Kind aus Malawi und drei weitere Töchter.