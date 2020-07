George Alexander Louis of Cambridge, 7, "George" genannter britischer Prinz, hat seinen Geburtstag im Kreise der Familie gefeiert. Der Kensington-Palast veröffentlichte neue Bilder, die seine Mutter Kate, 38, aufgenommen hat. Zu Beginn der Corona-Krise hatte sich die Familie auf das Anwesen Anmer Hall in der englischen Grafschaft Norfolk zurückgezogen. Nach Prinz Charles, 71, und Prinz William, 38, ist George der Dritte in der britischen Thronfolge.

Detailansicht öffnen Jürgen Drews (Foto: imago images)

Jürgen Drews, 75, singender "König von Mallorca", hat während der Pandemie seine Autobiografie vollendet. Das Werk "Es war alles am besten" soll am 17. August erscheinen. Es seien die Erinnerungen eines "Dienstleisters", dessen Job es sei, Menschen mit Musik zu unterhalten, erklärte der auf der Baleareninsel lebende Drews laut dpa.

Detailansicht öffnen Demi Lovato. (Foto: John Angelillo/imago images/UPI Photo)

Demi Lovato, 27, US-Musikerin, nimmt ihren Kollegen Kanye West, 43, US-Rapper, in Schutz. "Es wäre besser, wenn die Leute für eine psychisch erkrankte Person beten würden, statt nur Memes zu erstellen", schrieb Lovato nach einer Reihe verwirrender Tweets von West. Memes sind humoristische, teils sarkastische Schnipsel, die über Social Media verbreitet werden. Der Rapper leidet Medienberichten zufolge seit Jahren unter psychischen Problemen. 2019 erwähnte seine Ehefrau Kim Kardashian in der Zeitschrift Vogue, dass ihr Mann an einer bipolaren Störung leide.

Detailansicht öffnen Harald Lesch (Foto: Hein Hartmann/imago images)

Harald Lesch, 59, Astrophysiker, Philosoph und Wissenschaftsjournalist, möchte kein Smartphone. "Ich habe ein uraltes Handy. Auf diese Weise bin nur selten online. So habe ich unglaublich viel Zeit, das zu machen, was ich will - und nicht das, was andere wollen", sagte Lesch, der kommenden Dienstag 60 Jahre alt wird. Obwohl Lesch mit seinen Youtube-Beiträgen Klickzahlen in Millionenhöhe erreicht, ist er privat weder bei Facebook noch bei Instagram: "Ich bin nicht vernetzt. Für mich wäre das ein Desaster."

Detailansicht öffnen Franziska van Almsick (Foto: Matthias Hangst/Getty Images)

Franziska van Almsick, 42, zehnfache Olympia-Medaillen-Gewinnerin, geht nicht mehr gerne schwimmen. "Ich bin doch recht wasserscheu geworden", sagte van Almsick der Zeitschrift Bunte. In ihrer Familie sei sie immer die Letzte, die in den Pool geht. Ihren früheren Alltag kann sich die Mutter von zwei Söhnen heute kaum noch vorstellen: "Wenn mir jemand sagt, dass ich früher um sieben Uhr ins Wasser gesprungen und sieben Kilometer geschwommen bin, dann denke ich immer, das muss jemand anderes gewesen sein."