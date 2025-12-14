Helene Fischer , 41, Sängerin, geht auf Weihnachtsmärkte. Das sagte die Sängerin der Kölnischen Rundschau. „Mit Umsicht und dem richtigen Timing“ gebe es dafür eine Chance – trotz ihrer Bekanntheit. Weihnachtsmärkte seien für Fischer eine Mischung aus „Tradition und Leichtigkeit“. „Weihnachtsmärkte sind wie kleine Bühnen des Lebens. Es gibt den Trubel, den Lärm, die Lichter – und gleichzeitig diese stillen Augenblicke: ein Lachen, ein vertrauter Duft, ein unerwarteter Moment der Freude“, sagte die 41-Jährige.

Jennifer Lopez (Foto: Chris Pizzello/AP)

Jennifer Lopez, 56, US-Sängerin, hat mit ihrer 80-jährigen Mutter in Las Vegas getanzt. „Herzlichen Glückwunsch, Mommy. 80 Jahre jung!“, schrieb Lopez auf Instagram und teilte dazu Partybilder von sich und ihrer Mutter aus dem Luxushotel Bellagio. „Es macht mich so glücklich, dass wir alle zusammen an deinem Lieblingsort auf Erden feiern konnten. VEGAS!“ Auf den Fotos und Videos sind Lopez und ihre Mutter Guadalupe Rodriguez unter anderem auf der Tanzfläche und einer Außenterrasse mit Ausblick zu sehen. Auch ein Ständchen auf der Bühne hat Jennifer Lopez ihrer Mutter den Fotos zufolge gesungen.

Lenny Kravitz (Foto: Torben Christensen/Torben Christensen/Ritzau Scanpi)

Lenny Kravitz, 61, US-Musiker, wird der nächste James-Bond-Schurke – in einem Videospiel. Kravitz wird in „007 First Light“, das 2026 erscheint, den Schurken Bawma spielen. Das gaben die Macher des Spiels auf der offiziellen Website bekannt. Dazu veröffentlichten sie eine kurze Sequenz, in der Kravitz in der digitalen Rolle als fieser Gangsterboss zu sehen ist.

Konrad Beikircher (Foto: Oliver Berg/picture alliance/dpa)

Konrad Beikircher, 79, Kabarettist und Autor, hat lange mit Weihnachten gehadert. Das hänge mit seinem Geburtstag am 22. Dezember zusammen, sagte Beikircher der Katholischen Nachrichten-Agentur KNA. An seinem Geburtstag habe seine Mutter die Parole ausgegeben: „Übermorgen ist eh Weihnachten, da kriegst du jetzt nix“, sagte Beikircher. „Neben dem Christbaum stand dann ein kleiner Hocker mit meinen Geburtstagsgeschenken: Socken, Hemden oder solche Dinge.“ Er habe deswegen ein gestörtes Verhältnis zu seinem Geburtstag und auch zum Weihnachtsfest entwickelt, sagte der Kabarettist. Sein Blick auf Letzteres habe sich erst mit der Geburt seiner Kinder gewandelt.