Helene Fischer setzt auf Obst, Bushido will nun doch bei der Drillingsgeburt mit dabei sein und Mike Krüger geht in Rente.

Helene Fischer, 37, Schlagersängerin, hält sich an das bewährte Gesundheits-Motto: "One apple a day..." In einem Interview mit dem Fernsehsender Sat1 sagte sie: "Es vergeht tatsächlich kein Tag, an dem ich keinen Apfel esse." Außerdem möge sie Tomaten und frage im Hotel auch mal danach.

Bushido, 43, Rapper, möchte nun doch bei der Geburt seiner Drillinge mit dabei sein. Der Bild-Zeitung sagte er, trotz seiner Angst, unverhofft ohnmächtig zu werden, würde er gerne seiner Frau Anna-Maria Ferchichi beistehen und die Nabelschnüre durchtrennen. Entscheidend für seinen Entschluss sei aber nicht seine Frau gewesen, sondern der zuständige Mediziner beim Vorgespräch, erklärte der Rapper. "Als der Professor hörte, dass ich nicht bei der Geburt dabei sein will, meinte er: ,Das geht gar nicht, natürlich kommst du mit in den Kreißsaal.'" Bushido und seine Frau haben bereits vier gemeinsame Kinder, unter ihnen Zwillinge.

James Blunt, 47, britischer Schmuse-Sänger, ("You're beautiful"), hat kein Problem mit Online-Hass. "Ich genieße die Beleidigungen", sagte Blunt der britischen Nachrichtenagentur PA. Er finde es interessant, dass man in der realen Welt "grundsätzlich nettere Leute" kennenlerne "als in den sozialen Medien". Seine Konzerte würden von Zehntausenden Menschen besucht, da seien ihm "die zwei Leute" egal, "die online zu mir gemein sind". Blunt ist auf Wunsch seiner Plattenfirma mittlerweile auch auf Tiktok zu finden.

Mike Krüger, 69, Komiker, geht in Rente. Seine Frau Birgit, mit der Krüger seit fast 46 Jahren verheiratet ist, habe durchgerechnet, dass er ab sofort aufhören könne. "Dank ihrem Überblick ist meine Rente durch", sagte Krüger der Bild. Der Norddeutsche war in den Achtzigerjahren mit Liedern wie "Der Nippel" sowie später als Dauergast der Show "Sieben Tage, sieben Köpfe" erfolgreich.