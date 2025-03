Helen Mirren, 79, Schauspielerin, glaubt, sie könnte mit ihrem Kollegen Harrison Ford, 82, verwandt sein. Die Zusammenarbeit für die Serie „1923“ war offenbar so gut, dass Mirren über eine tiefere Verbindung nachdenkt. Davor hatten die beiden 40 Jahre lang nicht mehr gemeinsam vor der Kamera gestanden. Ihr Verhältnis zu Ford sei wie das zu „deinem besten Freund vom College, den du 30 Jahre lang nicht gesehen hast“, sagte sie dem People-Magazin. Aber sobald man sich wiedersehe, sei es genauso wie früher, nur noch besser. „Vielleicht sollten wir einen DNA (-Test, Anm. d. Red.) machen. Vielleicht sind wir am Ende Bruder und Schwester oder so etwas in der Art.“ Das mache es nur noch bizarrer, sagte Ford, woraufhin Mirren sich verbesserte: „Vielleicht Cousins und Cousinen. Das wäre besser.“ In „1923“ spielen die beiden ein Paar.