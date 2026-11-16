Heike Makatsch , 55, Schauspielerin, bleibt flexibel in der Karriereplanung. Sollte sie irgendwann ganz aus dem Rampenlicht verschwinden, wäre das kein Weltuntergang, sagte sie einer Mitteilung zufolge in der neuen Folge des Podcasts „Mit den Waffeln einer Frau“. „Ich glaube, ich könnte mich auch gut zurückziehen.“ Sie werde immer weich fallen, weil es viele Dinge ganz abseits des Scheinwerferlichts gebe, die sie erfüllten. Beruflich könne sie sich einiges vorstellen, ein eigenes Restaurant etwa – aber möglichst ohne Zahlen, Lizenzen und Businessplan. Sie habe keine Angst vor dem Älterwerden. „Man wird ja hoffentlich nach hinten raus immer weiser.“

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Sarah Kuttner, 47, Autorin und Moderatorin, hat Tabula rasa gemacht. Nach ihrer ersten Chemotherapie hat sie sich nun selbst einen Teil ihrer Haare abrasiert. Zu einem Foto, das sie mit an den Seiten abrasierten Haaren zeigt, schrieb sie auf Instagram selbstironisch: „Die Kombi aus #ADHS und #Krebs ist interessant: Ich habe mir heute schon bedeutend zu früh die Hälfte meiner Haare abrasiert. Einfach weil ich keine Lust mehr hatte zu warten.“ Kuttner hatte die Diagnose Brustkrebs vor einigen Wochen öffentlich gemacht. In ihrem Podcast „Das kleine Fernsehballett“ erzählte sie dann kürzlich, dass sie sich einer auf viereinhalb Monate angesetzten Chemotherapie unterziehen muss und diese Zeit mit einem Videotagebuch begleiten will.

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Phil Collins, 75, Musiker, findet seinen größten Fan in der eigenen Familie. Tochter Lily Collins, 37, Schauspielerin, hat Papa zu dessen Einführung in die Rock & Roll Hall of Fame in Los Angeles begleitet und ihn danach auf Instagram geehrt: „Dich dort oben auf der Bühne zu sehen, wie du all die Liebe, Unterstützung und Anerkennung im Saal annimmst, nach allem, was du durchgemacht hast, ist unbeschreiblich. Niemand hat es mehr verdient“, schrieb sie. „Ich könnte nicht stolzer sein.“ Einige ihrer frühesten und wertvollsten Erinnerungen seien eng mit seiner Musik verbunden. „Mitzuerleben, welchen Einfluss er über Jahrzehnte auf so viele Menschen hatte und die Leben, die er auf diesem Weg berührt hat, macht diese Ehrung umso bedeutsamer.“

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Kent Nagano, 74, Dirigent, wünscht sich mehr Aufmerksamkeit und Respekt gegenüber jungen Menschen. „Sie haben im Allgemeinen ein außergewöhnliches Gespür für Qualität“, sagte er dem Evangelischen Pressedienst. Aber zu oft werde die Jugend unterschätzt. „Dabei erinnern sich wahrscheinlich die meisten von uns an ihre Jugend und daran, wie wir den Status quo und die Routine hinterfragt haben und durch herablassende Haltungen verletzt wurden“, sagte der Musiker. „Junge Menschen sind ein wesentlicher Teil der Gesellschaft und müssen einbezogen werden.“ Die nächste Generation sei auch „potenziell die nächste Botschafterin für Musik und die darin enthaltenen humanistischen Ideale“.