Heidi Klum, 50, Moderatorin, heißt nicht mehr Heidi Klum. Ihr offizieller Name lautet Heidi Kaulitz, und das schon seit fünf Jahren. 2019 heiratete sie in Italien Tom Kaulitz, 34, Musiker. Es ist bereits ihre dritte Ehe. Den gar nicht mehr so neuen Nachnamen verriet sie nun bei Instagram, wo sie bei einer Fragerunde ihren Personalausweis zeigte, wie mehrere Medien berichteten. Vermutungen dazu gab es schon länger. Bei "Germany's Next Topmodel" moderiert Heidi Kaulitz aber weiter als Heidi Klum.