Leni Klum , 21, Model, lässt sich für ihre Mutter einwechseln. Im Verlauf der neuen Staffel der Show „Germany’s Next Topmodel“, die am Mittwoch startet, übernimmt sie offenbar in einer Folge die Moderation, die normalerweise von Heidi Klum , 52, ausgefüllt wird. „Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung“, sagte Heidi Klum zu Bild . „Bei mir ging gar nichts mehr. Komplett absagen wollte ich den Dreh aber nicht. Die Einzige, die mich vertreten konnte, war meine Tochter Leni.“

(Foto: Scott A Garfitt/Scott A Garfitt/Invision/dpa)

Jennifer Lawrence, 35, Schauspielerin, lernt von ihren Kindern. „Ich glaube, mir hat die Perspektive des Kindes sehr geholfen“, sagte sie der Bunten. „Zu verstehen, wie wichtig Verlässlichkeit, Ruhe und eine gleichmäßige Energie für so ein kleines Nervensystem sind. Dieses Wissen dann umzukehren und emotional zu nutzen, war für mich sehr stark – und auch sehr bewegend.“ Für sie finde das echte Leben und das Mamasein „im Grau“ statt, „in diesen Momenten zwischen Liebe und Überforderung“. Lawrence hat zwei Kinder, die 2022 und 2025 geboren wurden.

(Foto: Henning Kaiser)

Alice Schwarzer, 83, Publizistin, hätte sich vorstellen können, Kinder zu haben. „Natürlich habe auch ich gedacht, ich habe eines Tages ein Kind“, sagte sie Bild. Sie habe mit ihrem langjährigen Partner darüber gesprochen. „Ich hatte auch schon Namen und alles … Aber dann habe ich gerade in dieser Zeit des Aufbruchs der Frauenbewegung auch bei Freundinnen, die Kinder hatten, gesehen, wie unendlich schwer das zu vereinbaren war mit einem wirklich anspruchsvollen Beruf.“

Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Étienne Bousquet-Cassagne, 36, Unternehmer, und Ralf Schumacher, 50, Ex-Formel-1-Fahrer, wollen heiraten. Im Juli 2024 hatte Schumacher seine Beziehung zu Bousquet-Cassagne öffentlich gemacht. Nun heißt es in einem gemeinsamen Statement bei Instagram: „Wir bestätigen gern, dass Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne heiraten werden.“ Auf dem Foto lächelt das Paar in die Kamera. „Zu weiteren persönlichen Details äußern sich Ralf & Étienne nicht und bitten um Respekt für ihre Privatsphäre. Vielen Dank für Ihr Verständnis“, heißt es weiter.