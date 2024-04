Harald V., 87, norwegischer König, geht in Altersteilzeit. Nach einem fast zweimonatigen krankheitsbedingten Ausfall kündigte der Monarch am Montag an, künftig kürzerzutreten. Er werde die Anzahl seiner Auftritte sowie den Umfang seiner Aufgaben verringern, hieß es in einer Mitteilung des norwegischen Hofs. Harald war während einer Urlaubsreise in Malaysia Ende Februar erkrankt und dort in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach seiner Rückkehr war ihm ein permanenter Herzschrittmacher eingesetzt worden. Danach war der Monarch für mehrere Wochen krankgeschrieben. Sein Sohn, Kronprinz Haakon, 50, hatte ihn in der Zeit vertreten.

Detailansicht öffnen (Foto: Monika Skolimowska/dpa)

Corinna Harfouch, 69, Schauspielerin, hält ihre Knie fit. "Ich habe tatsächlich gar keine Angst vorm Sterben", sagte sie der Augsburger Allgemeinen. "Ich habe allerdings wie jeder Mensch Angst vor Leiden und schweren Krankheiten." Deshalb versuche sie, beweglich zu bleiben - sowohl geistig als auch körperlich. Sie müsse schon was tun, damit sie "weiter gut aus den Knien komme".

Detailansicht öffnen (Foto: Ursula Düren/dpa)

André Eisermann, 56, Schauspieler, sieht im Cannabis-Konsum auf Rummelplätzen keine Gefahr für Kinder - jedenfalls nicht mehr als beim Alkoholtrinken. Er habe Zweifel, dass auf Volksfesten und in Biergärten "so viel gekifft wie gesoffen" würde, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Also - ich bin kein Alkoholiker geworden, obwohl ich Tag und Nacht von Extremsäufern umgeben war, die sich massenhaft in Bierzelten bei einem 'Prosit der Gemütlichkeit' bewusstlos gesoffen haben", sagte Eisermann, der in einer Schaustellerfamilie aufgewachsen ist und als Kind mit den Eltern über Kirmesplätze zog.

Detailansicht öffnen (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Alexander Gerst, 47, Astronaut, rechnet mit dem Aufbau einer permanenten Station auf dem Mond. Klingt nach Science-Fiction? "Science-Fiction - aber in Realität!", sagte Gerst dazu der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist wie bei der Antarktis-Forschung, das kann man sich anschauen in der Geschichte, das ist sehr parallel. Die zweite Welle der Exploration geht zum Mond nicht, um eine Flagge aufzustellen, sondern um Wissenschaft zu betreiben." Er sei sich sicher, dass es bald wie in der Antarktis "auch permanent besetzte Forschungsstationen" geben werde. Im Europäischen Astronautenzentrum in Köln entsteht derzeit gerade eine "Luna"-Trainingshalle, in der sich Astronauten auf künftige Mond-Einsätze vorbereiten können.

Detailansicht öffnen (Foto: Ian West/dpa)

Victoria Beckham, 50, Mode-Designerin, hat geschafft, wovon Plattenfirmen seit Jahren träumen. Bei der Party zu ihrem 50. Geburtstag am Samstag in London sind alle fünf Spice Girls wieder zusammen aufgetreten. Auf Instagram postete die frühere Musikerin ein Video, das sie mit ihren vier ehemaligen Band-Kolleginnen Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Halliwell und Melanie Chisholm zeigt. Dabei singen und tanzen die fünf zu ihrem Hit "Stop" aus dem Jahr 1998. "Best night ever! Happy Birthday to me!", schreibt Victoria Beckham dazu. Offiziell hat die Band, die in den späten 90er-Jahren erfolgreich war, nie ihre Trennung bekannt gegeben, aber seit dem Jahr 2000 ist kein Album der Spice Girls mehr erschienen.