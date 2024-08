Halle Berry , 57, Schauspielerin, spricht über ihren Knochenjob als Action-Darstellerin. Sie habe sich mindestens zehn Knochenbrüche bei Dreharbeiten zugezogen, sagte Berry in einem Netflix-Interview zusammen mit ihrem Kollegen Mark Wahlberg. „Ich wurde dreimal ausgeknockt, habe einen Arm gebrochen, zweimal die Rippen gebrochen – einmal zwei Rippen, einmal drei Rippen – Steißbein gebrochen, zwei Zehen gebrochen und einen Finger“ – sie zeigte ihren Mittelfinger – „diesen Finger.“ Als Freitaucherin in dem Film „Dark Tide“ von 2012 habe sie fast zweieinhalb Minuten lang den Atem anhalten müssen. „Das fühlte sich an wie eine Ewigkeit.“ Für verschiedene Filme habe sie Jiu-Jitsu, Thaiboxen, Kickboxen, Taekwondo, Schießen und Capoeira gelernt.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Kit Harington, 37, Schauspieler und Ex-Jon-Snow-Darsteller, ist mit dem Finale von „Game of Thrones“ unzufrieden. „Ich denke, es gab einige interessante Entscheidungen, die nicht ganz funktioniert haben“, sagte Harington über das Finale. In der Fantasyserie spielte er eine der Hauptfiguren, Jon Snow. Das Ende der Serie, das 2019 herauskam, war von vielen Fans als überfrachtet und teils unstimmig kritisiert worden. Harington sagte nun, er verstehe, dass manche es als überstürzt empfunden hätten – „und ich stimme ihnen vielleicht zu. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es eine Alternative gab“. Die Beteiligten seien „alle so verdammt müde“ gewesen. „Wir hätten nicht länger weitermachen können.“ Wenn er heute Bilder von sich aus der letzten Staffel sehe, erkenne er die Erschöpfung. „Ich hatte keine weitere Staffel mehr in mir.“

Detailansicht öffnen Stitch mit seinen Rettern. (Foto: AP/AP)

Stitch, 14, Riesenschildkröte aus Arizona, wurde vor zu viel Freiheit bewahrt. Nachdem das Tier aus seinem Gehege mit mehreren Zäunen aus einem Tierpark ausgebrochen war, wurde es auf einer Autobahn zwischen Phoenix und Tucson von der Polizei eingefangen, schreibt die New York Times. Autofahrer hatten den Notruf gewählt und von einer Schildkröte berichtet, die ganz langsam versuche, die Interstate 10 in der Nähe von Picacho zu überqueren. Einer der Polizisten erkannte das auf dem Panzer eingravierte Namensschild. Er kannte Stitch von Besuchen des Tierparks mit seiner Tochter und seiner Frau. „Ich glaube, Stitch war auf der Jagd nach einem Mädchen“, sagte eine Besitzerin des Tierparks der Times. Es sei Paarungszeit und das Gehege nur mit Männchen gefüllt gewesen. „Sie wissen ja, wie Teenager sind, wenn es um Mädchen geht.“

Nora Murphy, Mutter aus Rathfarnham bei Dublin, hat versucht, einem Affen das Stillen beizubringen. Sie ist eine von 30 Müttern, die abwechselnd ihre Babys vor einem Affengehege im Zoo von Dublin gestillt haben, berichtet der Guardian. Damit sollte das schwangere Orang-Utan-Weibchen Mujur lernen, ihr Junges zu ernähren. Der 19 Jahre alte Affe hatte bereits zweimal ein Junges bekommen, doch beide starben, weil die Affenmutter keine Beziehung zu dem Nachwuchs aufbauen konnte. Murphy habe gedacht, sie könne eines Tages ihrer Tochter Elodi eine schöne Geschichte erzählen: dass sie einer werdenden Affen-Mama gezeigt hat: „Schau, das ist es, was du tun sollst.“ Tatsächlich habe Mujur die stillenden Frauen sehr interessiert beobachtet und sogar manche ihrer Bewegungen nachgeahmt, gab der Zoo bekannt. Mujur habe außerdem Videos anderer stillender Orang-Utans gezeigt bekommen. Der Unterricht hat bedingt geholfen: Nach der Geburt habe Mujur „gute mütterliche Fürsorge“ gezeigt, doch das Stillen wollte ihr nicht gelingen. Deshalb wird das Junge nun in einer besonderen Einrichtung mit der Flasche aufgezogen.