Gülcan Kamps , 42, Moderatorin, bereut den Gang ins Fitnessstudio . „Mutti hat übertrieben“, sagte sie in einem bei Instagram veröffentlichten Video , auf dem sie im Halbdunkel ihr Gesicht filmt und dazu in die Handykamera spricht. Sie müsse zugeben, dass sie ziemlich schlapp sei. „Und dabei hab’ ich nichts Wildes gemacht, nur Yoga, Stretchen, paar Squats, aber sehr, sehr langsam.“ Vor drei Jahren habe sie noch „ohne Probleme Squats im Springen“ gemacht. Und heute: „Eine halbe Stunde Yoga, und ich bin fertig.“

(Foto: Leah Millis/REUTERS)

Kid Rock, 54, Musiker, schaut Donald Trump, 78, beim Unterschreiben zu. Bei einem Besuch im Weißen Haus war er dabei, wie der US-Präsident ein Dekret unterzeichnete, das darauf abzielt, Wucherpreise beim Verkauf von Tickets in der Live-Unterhaltungsbranche zu beenden. „Ich wusste nicht allzu viel darüber, aber ich habe mich informiert, und es ist ein großes Problem“, sagte Trump, während Kid Rock in einem funkelnden Outfit, auf das die US-Flagge gedruckt war, neben ihm stand. Kid Rock sagte bei dem Termin: „Jeder, der in den vergangenen zehn, vielleicht 20 Jahren ein Konzertticket gekauft hat, weiß, dass es ein Dilemma ist, ganz gleich, welcher politischen Richtung man angehört.“ Er sei ein Kapitalist und ein Verfechter der Deregulierung, aber nichts anderes scheine gegen den Preiswucher zu helfen.

Die Schauspieler Bob Saget, Dave Coulier und John Stamos. (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa)

Dave Coulier, 65, Schauspieler, ist krebsfrei. Ein Sprecher von Coulier sagte dem People-Magazin, er habe den Krebs überstanden. Schauspielerin Candace Cameron Bure machte auf Instagram die Genesung ihres Kollegen öffentlich und postete dazu ein Foto von sich zusammen mit Dave Coulier und dessen Frau Melissa. Coulier spielte in der Sitcom „Full House“, die von 1987 bis 1995 beim US-Sender ABC ausgestrahlt wurde, den Komiker Joey Gladstone. Coulier hatte 2022 über seine Alkoholsucht gesprochen. „Ich war ein Trinker. Ja. Ein Alkoholiker“, schrieb er damals auf Instagram.

(Foto: Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa)

Konstantin Wecker, 77, Musik- und Liedermacher, macht nicht die Biege. Auch wenn die AfD in Deutschland an die Macht käme, würde er nicht auswandern. „Vielleicht, wenn ich jünger wäre. Aber ich wüsste im Moment ja nicht einmal wohin“, sagte er der Augsburger Allgemeinen. „Ich bin zum Beispiel wahnsinnig gerne in Italien, aber da ist eine Frau Meloni am Drücker. Und mit fast 78 Jahren werde ich Deutschland wohl nicht mehr verlassen.“ Das Ergebnis der Bundestagswahl sei für ihn erschreckend gewesen, sagte Wecker. „Was mir Mut macht, sind 250.000 Menschen in München und die vielen Millionen im Land, die Barrikaden gegen die rassistische Hetze gebaut haben.“

Rewinside, 32, Youtuber, wurde offenbar beim Krafttraining beklaut. In einem Stream auf seinem Twitch-Kanal schilderte er den Vorfall: „Ich wollte meinen Spind aufmachen, doch er ging nicht auf.“ Ein Mitarbeiter habe ihm geholfen, den Spind zu öffnen. „Und plötzlich sehe ich, dass alles weg ist. Ich bin fast nackt nach Hause gelaufen.“ Laut Rewinside benutzte der Dieb offenbar ein Hacking-Tool, um den Spind zu öffnen. Gestohlen worden seien Gegenstände im Wert von rund 5000 Euro, darunter eine Louis-Vuitton-Tasche und eine Designerjacke.