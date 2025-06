Robert Geiss , 61, Reality-Darsteller, sendet True-Crime-Nachrichten in eigener Sache. Auf Instagram berichtete er seinen Followern von einem brutalen Überfall: „Heute ist der Albtraum leider wahr geworden“, sagte er am frühen Sonntagmorgen in einem Video. „Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez überfallen worden, und zwar vom Allerfeinsten: von vier bewaffneten Vollidioten. Wir mussten die Tresore aufmachen.“ In einem weiteren Video filmte der 61-Jährige auch ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht. Über seine Ehefrau Carmen , 60, sagte er: „Jetzt kommt der Krankenwagen, weil Carmen ist gewürgt worden, hat ne Schnittwunde am Hals. Mir haben sie in die Rippen getreten, glaube, ich habe mir eine Rippe angebrochen.“ Man wolle nun die Videos auswerten, um die Täter zu finden. „Vielleicht können wir die Jungs ja irgendwie überführen.“ Die beiden gebürtigen Kölner geben seit 2011 mit ihrer Fernseh-Show „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ Einblicke in ihr Jetset-Leben.

(Foto: Johannes Simon)

Joachim Meyerhoff, 57, Schauspieler und Schriftsteller, fühlt sich als Europäer nicht mehr in den USA willkommen. „Ich habe keine Lust, stundenlang am John-F.-Kennedy-Flughafen meine Einreisepapiere überprüfen zu lassen“, sagte er in einem Spiegel-Interview. Auf die Frage, ob Amerika noch sein Sehnsuchtsort sei, antwortete er: „Definitiv nicht. Mein amerikanischer Traum ist geplatzt.“ Trotzdem gebe es vieles, was ihn unauflöslich mit dem Land verbinde. „Mein iPhone ist amerikanisch, meine Jeans sind es, ich schaue amerikanische Comedians, lese amerikanische Romane. Ich kann mich gar nicht für oder gegen Amerika entscheiden – es ist ein fester Bestandteil meines Seins.“

(Foto: Vincent Thian/AP)

Eva Lys, 23, Tennisspielerin, bekommt immer mehr Hass-Kommentare in den sozialen Medien. „Dadurch, dass mehr Leute auf mich aufmerksam geworden sind und meine Matches öfter übertragen werden, hat es tatsächlich zugenommen“, berichtete die 23-Jährige dem Tagesspiegel. „Ich glaube, es ist einfach wichtig, weiter darüber zu reden – in der Hoffnung, dass es irgendwann wieder weniger wird“, sagte Lys über die beleidigenden und herabwürdigenden Nachrichten. Im Herbst 2023 hatte Lys Hass Kommentare gegen sich in den sozialen Netzwerken erstmals öffentlich gemacht und sie als „Realität einer Tennisspielerin“ beschrieben.

Roger Taylor, Nick Rhodes, John Taylor und Simon Le Bon von „Duran Duran“ (von links). (Foto: Richard Shotwell/Invision via AP)

John Taylor, 64, Bassist von Duran Duran, freut sich vor seinen Konzerten in Deutschland auf die Museen in Düsseldorf und Berlin. „Bei Duran Duran sind wir echte Kulturfanatiker“, berichtete Taylor der Deutschen Presse-Agentur in London. „Und wir sind totale Museumsfreaks.“ In Düsseldorf sei die britische Popband vorher noch nie aufgetreten. „Das ist wirklich kurios“, findet Taylor. „Dabei ist Düsseldorf doch eine absolute Kulturmetropole der letzten 50 Jahre. Ich freue mich deshalb wirklich drauf, dort zu spielen. Und in Berlin sowieso.“

(Foto: Henning Kaiser/dpa)

Felix Stein, 32, Berliner Junggeselle, beklagt die Dating-Mentalität in Deutschlands Hauptstadt. Stein ist einer von zwei Männern, die in der neuen Staffel der RTL-Sendung „Die Bachelors“ Ausschau nach einer Traumfrau halten. „Berlin ist wirklich keine ideale Stadt, um jemanden kennenzulernen. Dating in Berlin ist ziemlicher Horror“, sagte der 32-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Das Problem sei die große Unverbindlichkeit. „Ich glaube, das liegt daran, dass die Stadt so groß ist und so viele Menschen kommen und gehen. Es sind ja auch immer unfassbar viele Touristen da, was tendenziell dazu einlädt, so eine Art Kurzzeit-Dating zu machen“, sagte der Fotograf. „Auch alle möglichen Dating-Apps fangen in Berlin an, alles geht da los. Es gibt zu viel Auswahl.“ Auch er habe sich davon zeitweilig nicht frei machen können. „Aber diese Phase ist bei mir seit ein paar Jahren vorbei“, betonte er. Daher habe er auch gedacht, dass die RTL-Dating-Show ein guter Weg sein könnte, um seine zukünftige Frau zu finden.