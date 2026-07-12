Anastasia Kostromitina , 24, Model, strebt nun eine zweite Karriere an: die einer Doppelgängerin. Denn auch wenn die norwegische Fußballnationalmannschaft bei der WM ausgeschieden ist, ihr Stürmerstar Erling Haaland mit seiner wikingerhaften Erscheinung ist inzwischen Kult, vor allem auf Social Media. Die Russin Anastasia Kostromitina profitiert besonders davon, denn rein optisch könnte sie seine Schwester sein. Auf ihrem Instagram-Kanal postet sie Bilder, auf denen sie den Männerdutt von Haaland trägt oder seine Mimik nachahmt, ihr erfolgreichster Beitrag hat inzwischen mehr als 110 Millionen Views.

Europa-Park/dpa

Sally Özcan, 37, Back- und Koch-Youtuberin, erweitert ihre Familie. „Es gibt ein kleines Geheimnis, das wir endlich mit euch teilen möchten. Unsere Familie wächst und schon in ein paar Monaten dürfen unsere beiden Töchter ihr kleines Geschwisterchen kennenlernen“, schreibt die Influencerin in einem Post auf ihrem Instagram-Kanal. Rund 2,2 Millionen Menschen folgen Özcans Kanal „Sallys Welt“ auf Youtube, 1,3 Millionen Follower auf Instagram. Özcan lebt nach eigenen Angaben seit mehr als zwei Jahren getrennt von ihrem Ehemann, mit dem sie ihr Unternehmen ursprünglich aufgebaut hat. In einer Bilderstrecke auf Instagram zeigt sie nun Ultraschallbilder zusammen mit ihrem neuen Partner, der aber nur von hinten zu sehen ist.

Die Kaulitz-Brüder, vierfach. Lisi Niesner/REUTERS

Bill und Tom Kaulitz, beide 36, Deutschlands wohl berühmteste Zwillinge, haben sich verdoppelt. Wächserne Nachbildungen von ihnen stehen nun bei Madame Tussauds in Berlin. 20 Fachkräfte für diese Kunstform hatten seit dem vergangenen Herbst an den Figuren der Tokio-Hotel-Stars gearbeitet, bei der Enthüllung am Wochenende schienen die Originale mit ihren Nachbildungen einverstanden zu sein – sie hatten sie vorher nicht zu Gesicht bekommen. In dem gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ hatte Tom Kaulitz vorher verraten, er sei schon sehr „gespannt“, wie die Wachsfiguren aussehen werden.

Günther Jauch in einem Weinberg seines Weinguts in Kanzem an der Saar. Harald Tittel/dpa

Günther Jauch, noch 69, Quizmaster und Weingutbesitzer, will kein großes Aufheben um seinen runden Geburtstag an diesem Montag machen. „Also es ist zu empfehlen, dass man an dem Tag nicht ans Telefon geht. Da werde ich versuchen, mich dran zu halten. Ich denke, es wird gelingen“, hatte er wenige Wochen vor seinem Geburtstag der Deutschen Presse-Agentur gesagt, für ihn seien „solche Daten nicht so wichtig“. Sein Freund Thomas Gottschalk hatte zu seinem 70. Geburtstag 2019 eine große ZDF-Abendshow bekommen. „So wie wir Günther Jauch kennen, mag er ohnehin keine Lobhudeleien“, sagte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner nun der dpa. Ob sich Jauch in den vielen Jahren als Moderator verändert habe? „Uns ist außer dem etwas lichter werdenden Haupthaar keine Veränderung aufgefallen.“

Prinz Harry bei einer Ziegen-Yoga-Session. Heathcliff O'malley/Daily Telegr/Heathcliff O'malley/Daily Telegr

Prinz Harry, 41, britischer Adeliger, zeigt sich beweglich. Bei einem Besuch der Organisation Scotty's Little Soldier, die sich um die Familien verstorbener Militärangehörigen kümmert, machte er bei einer Ziegen-Yoga-Session mit. Laut Berichten nahm er zunächst etwas zögerlich seinen Platz auf einer blauen Matte ein. Zu den Übungen gehörte, einer Ziege in die Augen zu starren.