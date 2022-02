Emily Ratajkowski, 30, US-Model, pflegt eine innige Beziehung zu Gott. Sie habe als junges Mädchen viel gebetet, und zwar für mehr Attraktivität, verrät sie in ihrem Buch "My Body", das nun auf Deutsch erschienen ist. Immer und immer wieder habe sie wiederholt: "Ich will die Schönste sein." Ratajkowski wurde im Alter von 21 Jahren durch das Musikvideo zu "Blurred Lines" international berühmt, das 2013 erschienen ist. Darin tanzt sie halbnackt neben zwei weiteren jungen Frauen und den Musikern Robin Thicke, T.I. und Pharrell Williams. Das Musikvideo löste eine Debatte um weibliche Emanzipation und Sexualität aus. "Wie selbstverständlich hatte ich geglaubt, dass die begehrenswertesten Frauen zugleich die mächtigsten waren", schreibt Ratajkowski in ihrem Buch. Sie habe geglaubt, alle Frauen würden zu einem gewissen Grad sexualisiert werden. Sich selbst dafür zu entscheiden und es zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen, hielt sie für einen Beweis ihrer Stärke. Heute sehe sie das anders.

Marcel Eris, 33, bekannt als Videospiel-Streamer "MontanaBlack", zieht sich aus dem Internet zurück. "Aktuell bin ich wohl am tiefsten Punkt meines Lebens angekommen, körperlich und mental", schrieb er am Samstagabend auf Twitter. Es seien "einige Sachen passiert, außerhalb des Internets". Eris stammt aus Buxtehude und ist einer der erfolgreichsten Streamer in Deutschland. Momentan wisse er noch nicht, wann oder wie er zurückkomme, schrieb er. Auch sein Podcast "Chatgeflüster" mit dem Streamer Simon Unge soll zunächst pausieren. Es werde keine neue Podcast-Folge geben, "bis es wieder besser ist", teilte Unge auf Twitter mit. Zuvor hatte MontanaBlack bereits mehrere Tage lang keine neuen Videos auf der Plattform Twitch veröffentlicht.

Chrissy Teigen, 36, US-Model, möchte nach einer Fehlgeburt vor rund anderthalb Jahren wieder schwanger werden. Sie unterziehe sich derzeit den vorbereitenden Behandlungen für eine In-vitro-Fertilisation, teilte sie am Sonntag auf Instagram mit. Sie wolle "so viele Eizellen wie möglich retten und hoffentlich einige starke, gesunde Embryonen erzeugen", schrieb Teigen. Sie habe nichts gegen die verabreichten Spritzen, diese verursachten bei ihr allerdings einen starken Blähbauch. "Deshalb bitte ich euch ganz bescheiden, nicht mehr zu fragen, ob ich schwanger bin." Teigen und ihr Ehemann, der Musiker John Legend, hatten Anfang Oktober 2020 öffentlich gemacht, dass sie ihr drittes Kind in der 20. Schwangerschaftswoche verloren haben. Die beiden haben bereits zwei Kinder: Luna, 5, und Miles, 3.

Jimi Blue Ochsenknecht, 30, Schauspieler und Pop-Rapper, muss den Blick auf sein Konto nicht mehr fürchten. "Das war letztes Jahr zwischendrin nicht ganz so einfach", sagte er der Bunten. 2021 machte er Geldprobleme öffentlich, die er nun aber überstanden habe. Damals habe er den falschen Freunden vertraut. Nun aber habe er seine Finanzen wieder im Griff. "In knapp einem halben Jahr konnte ich alle Schulden tilgen."