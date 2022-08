Elon Musk, 51, Milliardär, hilft einer Jugendfreundin, aber nur indirekt. Seine Ex Jennifer Gwynne, 48, bietet interessante fotografische Einblicke in die jungen Jahre des heutigen Unternehmers zur Versteigerung an. Laut Daily Mail besuchte Gwynne Anfang der 90er-Jahre gemeinsam mit Musk die University of Pennsylvania. Ihre Fotos zeigen einen kindsgesichtigen Studenten in meist großer Ausgelassenheit. Durch die Veräußerung ihrer Erinnerungsstücke, zu denen auch eine Geburtstagsnotiz gehört, in der Musk seine damalige Freundin als "Boo-Boo" bezeichnet, möchte Gwynne die Studiengebühren ihres Stiefsohnes begleichen, erklärte sie. Die spätere Karriere ihres Ex führt sie auf sein ausgeprägtes Bedürfnis zurück, Liebe und Anerkennung zu finden. Für besonders glücklich halte sie ihn aber trotzdem nicht.

Harry, 37, britischer Prinz, und Meghan, 41, Herzogin, haben einen neuen Hund. Die siebenjährige Mia sei einer von rund 4000 Beagle-Hunden, die im Juli von den Behörden im US-Staat Virginia aus einer Zuchteinrichtung gerettet wurden, berichtet die Los Angeles Times. Eine Tieraktivistin erklärte, dass Meghan sie deshalb persönlich kontaktiert habe. Meghan hatte bereits zuvor verschiedene Tiere adoptiert.

Jennifer Flavin, 54, Ehefrau von Sylvester Stallone, 76, US-Schauspieler, hat nach 25 Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. Sie werde die gemeinsame Zeit aber "immer in Ehren halten", erklärte das frühere Model der Zeitschrift People. Vor drei Monaten hatte das Paar noch seine Silberhochzeit gefeiert. Stallone und Flavin haben drei gemeinsame Töchter: Sophia, 25, Sistine, 24, und Scarlet, 20. Sohn Seargeoh, 43, stammt aus einer früheren Ehe Stallones mit Schauspielerin Sasha Czack. Sein ältester Sohn Sage starb bereits im Jahr 2012 im Alter von 36 Jahren.

Lourdes León, 25, älteste Tochter von Madonna, 64, US-Sängerin, hat ihre erste Single veröffentlicht. Für den House-Song mit dem Titel "Lock&Key" wählte sie den Künstlernamen "Lolahol". Das dazugehörige Musikvideo spielt in New York, auf einem Friedhof und am Strand. Vor wenigen Monaten hatte León der US-Zeitschrift Interview noch erklärt, Gesang und Schauspielerei interessierten sie nicht. Lieber arbeite sie als Model und Tänzerin. León ist die gemeinsame Tochter von Madonna und dem kubanischen Tänzer und Fitnesstrainer Carlos León.

Mack Rutherford, 17, britisch-belgischer Pilot, hat die Erde umrundet und damit gleich mehrere Weltrekorde aufgestellt. Nun ist er nicht nur der jüngste Mensch, der alleine in einem Flugzeug einmal um den Globus geflogen ist, sondern hält laut Guinnessbuch auch die Rekorde für die jüngste Person, die dafür ein Ultraleichtflugzeug benutzte sowie den Rekord für die jüngste männliche Person in beiden Kategorien. Rutherford war vor fünf Monaten von Bulgarien aus Richtung Osten gestartet und ist nun wieder in Bulgarien gelandet.

Harvey Weinstein, 70, ehemaliger Hollywood-Mogul, kann gegen seine Verurteilung wegen Sexualverbrechen im Jahr 2020 Einspruch einlegen. Ein Berufungsgericht in New York erteilte die entsprechende Erlaubnis, wie US-Medien berichteten. Weinsteins Anwälte hatten kritisiert, der Ex-Filmproduzent habe keinen fairen Prozess erhalten. Sie begründeten ihren Vorwurf unter anderem mit einem angeblich parteiischen Juror und der angeblichen Voreingenommenheit des Richters James Burke. Mit einem Einspruch vor einer niedrigeren Instanz beim New York Court of Appeals waren die Anwälte im Juni zunächst gescheitert. Nun entsprach eine höhere Instanz des Gerichts ihrem Anliegen. Weinstein war im März 2020 wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu 23 Jahren Haft verurteilt worden.

Sarah Wiener, 59, Starköchin und EU-Politikerin, sieht Restaurants mit hochwertigem und nachhaltigem Angebot in Gefahr. Auch in der Gastronomie seien immer weniger Menschen dazu bereit, faire Preise für Qualität zu bezahlen. Wiener zufolge steigen die Preise von Lebensmitteln auch deshalb, weil die Landwirtschaft zu sehr von Pestiziden und Düngern abhängig sei, die mit hohem Energiebedarf hergestellt würden. Im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur fragte sie: "Sollen ärmere Menschen nicht vielfältig, ökologisch, frisch und gesund essen dürfen?"