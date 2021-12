Amalia, 18, niederländische Kronprinzessin, lässt sich von der Pandemie nicht das Feiern verbieten. Ihren 18. Geburtstag beging sie in der vergangenen Woche mit einer großen Party, obwohl Bürger in den Niederlanden derzeit wegen der angespannten Corona-Lage nur vier Gäste empfangen sollen. Amalia habe mit rund 100 Gästen ihren Geburtstag gefeiert, berichtete De Telegraaf. Im Garten des Palastes habe man in zwei Zelten gefeiert. Der Hof spricht dagegen von nur "21 Einladungen". Alle Gäste waren demnach geimpft und getestet. König Willem-Alexander habe eine Fehleinschätzung eingeräumt, teilte Ministerpräsident Mark Rutte nun mit. "Der König hat mich darüber informiert, dass es im Nachhinein nicht gut war, das so zu organisieren." Die Oranje-Familie hat bereits mehrfach die Corona-Regeln missachtet.

Detailansicht öffnen (Foto: Pool / i-Images via www.imago-images.de/imago images/i Images)

Elizabeth II, 95, britische Königin, sucht einen neuen Gärtner. Das geht aus einer Stellenanzeige auf der Webseite des Royal Household hervor. Es gehe darum, sich um die Gärten von Schloss Windsor zu kümmern, "die Tausende bewundern werden", heißt es in der Jobbeschreibung, in der Kenntnisse als Gärtner und ein Führerschein als Mindestqualifikationen gefordert werden. Die in Aussicht gestellte Bezahlung ist allerdings alles andere als königlich: Gerade einmal 19 500 Pfund (rund 22 800 Euro) werden als Bruttojahresgehalt beim Einstieg in Aussicht gestellt. Dies in einer Stadt, in der selbst eine Einzimmerwohnung oft bis zu rund 1200 Pfund (1400 Euro) im Monat kostet, zuzüglich Nebenkosten.

Detailansicht öffnen (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa)

Andy Borg, 61, österreichischer Musiker, kann Nüsse in fast industriellen Dimensionen knacken. 200 Nussknacker besitzt er, wie er in der Sendung "Verstehen Sie Spaß?" sagte. "Und seit letztem Jahr eine Nussknackerin." Die stehe ganz vorne neben einem Engel aus dem Erzgebirge. Borg erzählt, er sei daheim für die Weihnachtsdeko zuständig. "Bei mir zu Hause ist Erzgebirge", sagt er. Mit Pyramiden und Schwibbögen.

Detailansicht öffnen (Foto: Wolfgang Ennenbach/dpa)

Bruno Alexander, 22, Schauspieler, musste für seine Filmrolle als Boris Becker ordentlich zunehmen. "Ich musste meinen Körperbau anpassen, war vorher zu dünn, im Vergleich zu Boris", sagte er der Bild-Zeitung. Im neuen Becker-Film "Der Rebell" spielt er den Rekord-Tennisspieler. "Ich musste die ganze Zeit essen, viel mehr Kalorien als sonst. Das habe ich mit Vollkornnudeln, Porridge, Quark und Proteinshakes geschafft." Geschadet habe ihm das aber nicht. Sein Bruder, der in Hamburg ein Restaurant besitzt, kochte für ihn. "So habe ich von 65 auf 80 Kilo zugelegt, fast komplett Muskelmasse. Ich war immer sportlich, aber das war ein neues Level. So muss sich ein Profisportler fühlen."

Detailansicht öffnen (Foto: Patrick Pleul/dpa)

Elon Musk, 50, US-Unternehmer, rät seinem Raumfahrt-Konkurrenten Jeff Bezos, weniger Zeit im Whirlpool zu verbringen. "Er nimmt sich ein bisschen zu ernst", sagte Musk im Interview mit der Financial Times. "Wie ein Freund von mir sagen würde: Er sollte mehr Zeit auf der Blue Origin verbringen und weniger Zeit im Whirlpool." Blue Origin ist das private Raumfahrtunternehmen von Bezos, dessen erster bemannter Flug im Juli erfolgte. Auch Musks Unternehmen Space-X gelang in diesem Jahr ein erster bemannter Flug ins All. Während Musk von sich selbst behauptet, eine ordentliche Begabung als Ingenieur zu haben, sagt er über Bezos: "Er scheint nicht gewillt zu sein, die mentale Energie dafür aufzubringen, sich mit den Details der Ingenieurskunst zu befassen."