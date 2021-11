Detailansicht öffnen (Foto: AP)

Donna und Colin Craig-Brown, Gartenbesitzer aus Neuseeland, haben beim Jäten eine der vermutlich größten jemals gefundenen Kartoffeln ausgegraben. Das Prachtexemplar, das auf den Namen "Doug" getauft wurde, wiegt 7,9 Kilogramm. "Die Spatengabel war da plötzlich drin, und ich habe das Ding rausgezogen und dachte nur: Was um alles in der Welt ist das denn?", erzählte Finder Craig-Brown aus Waikato auf der Nordinsel dem Nachrichtendienst Newshub. Bisheriger Rekordhalter ist eine britische Kartoffel mit einem Gewicht von 4,98 Kilo. Nun wartet das Paar auf die Bestätigung, dass "Doug" diese im Guinness-Buch ablöst, erst dann soll der gigantische Erdapfel verarbeitet werden. Zu selbstgebranntem Wodka, denn, wie Craig-Brown sagt: "Ich glaube, er ist besser fürs Brauen als fürs Kauen."

Detailansicht öffnen (Foto: Chris Pizzello/dpa)

Nick Jonas, 29, US-Sänger, hätte sich ein ermutigendes Vorbild mit Diabetes gewünscht. Vor 16 Jahren, zu Beginn seiner Karriere, wurde die Krankheit bei ihm diagnostiziert. "Ich saß im Krankenhaus und hatte Todesangst", sagte er dem Promiportal People. "Es wäre toll gewesen, jemanden zu haben, den man zu der Zeit hätte anschauen und sagen können ,Oh, das ist ein Mensch, der damit lebt und der seinem Traum folgt'." Heute wolle er ein solches Vorbild sein. Jonas war 13 Jahre alt, als bei ihm Diabetes Typ 1 festgestellt wurde. Kurz zuvor hatte er mit seinen älteren Brüdern die Pop-Band The Jonas Brothers gegründet.

Detailansicht öffnen (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Teresa Windschall, 17, neues Nürnberger Christkind, hat sich das Amt erwünscht. "Ich habe sogar dem Christkind einen Wunschzettel übergeben, auf dem draufstand, dass ich auch Christkind werden möchte", sagte sie dem Bayerischen Rundfunk. "Das hat es gut eingelöst." Schon als kleines Mädchen sei sie vom Christkind beeindruckt gewesen - und dann sehr traurig, als sie in der Schule erfuhr, dass es das so gar nicht gibt: "Es hat gedauert, bis ich den Schock verarbeitet hatte." Eine Jury hat die Schülerin ausgewählt, sie wird nun für zwei Jahre die prestigeträchtige Aufgabe in der Stadt mit dem berühmten Christkindlesmarkt übernehmen.

Detailansicht öffnen (Foto: Mario Anzuoni/Reuters)

Dwayne Johnson, 49, US-Schauspieler, will echte Waffen an seinen Sets verbieten. Bei allen zukünftigen Produktionen mit seiner Firma Seven Bucks Productions würden sie stattdessen Gummipistolen benutzen, sagte er dem Branchenblatt Variety. Sie könnten dann in der Nachbearbeitung mit Effekten technisch nachhelfen, egal was es koste, betonte der Action-Schauspieler. Der Tod von Halyna Hutchins habe ihn sehr getroffen. Johnsons Kollege Alec Baldwin hatte bei Proben zum Western "Rust" die Kamerafrau aus Versehen erschossen. Die Polizei ermittelt nun, wie die scharfe Munition in den Theaterrevolver am Set gelangt ist.

Detailansicht öffnen (Foto: Christian Charisius/dpa)

Dora Heldt, 59, Autorin, hat Probleme mit dem menschlichen Miteinander - und gibt den sozialen Medien eine Mitschuld. "Ich finde, es ist gerade keine gute Zeit. Es gibt einen unglaublich rohen Umgangston, kaum Gedanken von ,Das macht man nicht' oder ,Das gehört sich nicht'", sagte Heldt der Deutschen Presse-Agentur. Sie könne es auch nicht leiden, Streit von anderen Leuten in der Öffentlichkeit mit anhören zu müssen. Oder wenn jemand vom Lokal, in dem er gerade esse, Fotos poste.

Detailansicht öffnen (Foto: Pool/Reuters)

Angela Merkel, 67, Noch-Kanzlerin, hat beim Abschiedsbesuch in Frankreich erfahren, dass ihr Geburtsjahrgang ein schlechter ist. Gemeinsam mit Emmanuel Macron, 43, französischer Präsident, besuchte sie in Beaune einen Laden mit dem Namen "Place des Grand Crus", der hochwertige Weine aus der Region Bourgogne anbietet. Die älteste Flasche stammt aus dem Jahr 1906. Wie die Lokalzeitung Le Journal am Tag nach der Begegnung berichtete, fragten Merkel und Macron jeweils nach einem Wein aus ihrem Geburtsjahr: Bei der Kanzlerin ist das 1954, der französische Präsident kam 1977 zur Welt. Der Verkäufer Elton Shyti erläuterte ihnen daraufhin, dass Weine aus 1954 wie 1977 als "schlechte Jahrgänge" gelten. Statt dessen bot er ihnen zum Verköstigen je einen Schluck aus den Folgejahren 1955 und 1978 an. Merkel und Macron reagierten gelassen. Er sei von ihrer Unkompliziertheit angenehm überrascht gewesen, berichtete der Weinhändler.