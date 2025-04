Demi Moore , 62, US-Schauspielerin, altert gerne. Sie habe in letzter Zeit „darüber nachgedacht, dass Altern und Altsein nicht dasselbe sind“, sagte Moore bei einer Veranstaltung des Time-Magazins. „Und irgendwie haben wir das verwechselt, und Altern ist eigentlich ein enormes Geschenk.“ Sie fügte hinzu: „Ich würde nichts eintauschen – man könnte mich nicht dafür bezahlen, 21 zu sein. So schön es auch klingen mag, es war Folter!“ Sie befinde sich in einem „friedvollen Zustand der Akzeptanz und Freiheit“, den sie nicht ändern möchte. Bei den Oscars galt Demi Moore mit ihrer Rolle in dem Horrorfilm „The Substance“ über ein mysteriöses Serum zur Verjüngung mit unvorhersehbaren Auswirkungen auf den Körper als Favoritin für die beste Hauptdarstellerin, gewann aber nicht.

(Foto: Michael Kappeler/dpa)

Denny Pham, 35, Skateboarder, traut sich ohne Skateboard selbst nicht über den Weg. „Ich hatte auch ein großes Potenzial zum Scheißebauen“, verrät er im Podcast „OKF – Ortskontrollfahrt“ des RBB-Radiosenders Fritz, in dem er über seine Kindheit und Jugend in Ostdeutschland spricht. „Das wurde aber durch Skaten irgendwie alles immer kompensiert“, sagt er über sein Troublemaker-Potenzial. Pham ist in einem Plattenbau im Rostocker Ortsteil Evershagen aufgewachsen. Ein selbstgedrehtes Video von seinen Tricks war sein Sprungbrett in die Profi-Karriere. „Schick mir mal ein Sponsor-me-Tape“, habe ihm der Skater und mehrfacher deutscher Meister Yannick Schall bei einem zufälligen Treffen in Berlin gesagt, erzählt Denny im Podcast. Das machte er – am nächsten Tag klingelte das Telefon: Der erste Sponsorenvertrag war da. Mittlerweile hat Denny Sponsoren auf der ganzen Welt und ist Teil des deutschen Skateboarding-Olympiateams.

(Foto: Arne Dedert/dpa)

Mathias Beck, 54, Präsident von Eintracht Frankfurt, hat von seiner Frau eine Art Kontaktverbot mit seinem Klub bekommen. „Für mich war ganz schlimm, dass ich nicht an der Mitgliederversammlung teilnehmen konnte. Meine Frau hat mir zudem sämtliche Kommunikationskanäle abgeschnitten“, sagte der 54-Jährige bei einer Medienrunde in Frankfurt. Sie habe sich Sorgen um seine Genesung gemacht. Der Vereinsboss war im Februar nach einer verschleppten Lungenentzündung am Herzen operiert worden. Beck sagte bei dem Termin, es habe sich um eine lebensbedrohliche Situation gehandelt. „Im Nachgang bin ich heilfroh, wie es gelaufen ist. Eine Stunde nach der Operation war ich schon wieder so wie früher.“

(Foto: Eva Manhart/APA/dpa)

Harald Glööckler, 59, Modeschöpfer, teilt seine Eindrücke vom Beben in Istanbul. Auf Instagram postete er einen Beitrag, dort schildert er in einem Auto sitzend, wie er auf schnellstem Wege das Gebäude verlassen musste. „Das war so krass“, erzählt er. Der 59-Jährige hat nach eigenen Angaben ein Hotelzimmer im 33. Stockwerk. „Ich hab mein Apartment im 33. Stock, da hab ich keinen Bock drauf.“ Glööckler hielt sich für die Dreharbeiten zu einer TV-Show in Istanbul auf.