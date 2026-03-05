David und Victoria Beckham , 50 und 51, sind in familiärer Versöhnungslaune. Trotz öffentlich ausgetragener Unstimmigkeiten zwischen Eltern und Sohn Brooklyn Beckham, 27, schicken sie ihrem Sohn Geburtstagsgrüße. Beide posteten das gleiche Bild in ihren Instagram-Stories: ein Poolfoto aus Kindertagen, auf dem der kleine Brooklyn zwischen seinen Eltern sitzt. „Happy Birthday Bust. We love you“, schrieb David in seiner Story. Victoria ergänzte: „I love you so much“ – und schickte sechs rote Herzen dazu. Ob sie sich auch privat gemeldet haben, ist unbekannt. Im Januar hatte Brooklyn Beckham öffentlich den Bruch mit seinen Eltern verkündet. Er wolle sich nicht versöhnen, schrieb er damals auf Instagram. Seine Eltern hätten sein ganzes Leben lang versucht, ihn zu kontrollieren. Sie hätten seine Ehe mit Schauspielerin Nicola Peltz sabotieren wollen. Kurz vor der Hochzeit 2022 sei ihm mitgeteilt worden, seine Frau sei nicht Teil der Familie. Seit Dezember 2025 folgen sich Eltern und Sohn nicht mehr auf Instagram – Brooklyn soll sie blockiert haben.

Foto: Maurizio Gambarini/Maurizio Gambarini/dpa

Sarah Connor, 45, Sängerin, hat eine Ehekrise mit ihrem Partner und Manager Florian Fischer, 51, überstanden. Verarbeitet habe sie die Probleme im Song „Zusammen ist man weniger kaputt“, den sie vor etwa fünf Jahren geschrieben habe, sagte sie in einem Interview mit Apple Music. „Und das jetzt wieder zu singen ist so krass.“ Es erinnere sie an den Schmerz, an die Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit in der Zeit der Ehekrise. Sie redet offen über die Probleme in der Partnerschaft, denn: „Das wäre emotional geizig, das nicht zu teilen“, sagte sie. „Ich weiß, dass es andere Menschen gibt, andere Frauen, andere Paare, die auch dadurch gehen und die genau diesen Moment dann haben.“ Sarah Connor und Florian Fischer sind seit 2010 ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder.

Foto: Mattel/dpa

Helene Fischer, 41, Sängerin, kann jetzt mit sich selbst spielen. Zum Weltfrauentag am 8. März bekommt die Schlagersängerin eine eigene Barbie-Puppe gewidmet, wie der Hersteller Mattel mitteilte. Auf Instagram zeigte Fischer ein Foto ihres Puppen-Zwillings: lange blonde Haare, glitzerndes blaues Kleid, Mikrofon in der Hand. „Es ist eine unglaublich besondere Anerkennung“, schreibt sie. Und eine Botschaft an junge Mädchen hat sie auch: Sie sollten auf ihr Herz hören und ihrem Bauchgefühl vertrauen. „Die Antworten liegen bereits in euch.“ Neben Fischer werden weltweit sieben weitere Frauen geehrt, darunter auch die Tennis-Legende Serena Williams, 44.

Foto: Fabian Sommer/Fabian Sommer/dpa

Franjo Pooth, 56, Unternehmer, ist 36 Stunden lang zu seinem Sohn nach Dubai gereist. Der Ehemann von Moderatorin Verona Pooth, 57, hatte sich quer durch den Nahen Osten nach Dubai durchgeschlagen, um dem 14-jährigen Rocco beizustehen. „Endlich wieder vereint“, postete Verona Pooth auf Instagram und zeigte ein Foto von Vater und Sohn. Die beiden Eltern waren aus ihrer Wahlheimat Dubai zu einem Gerichtstermin nach Düsseldorf gereist, als wegen der Eskalation des Nahostkonflikts viele Staaten in der Region ihren Luftraum schlossen. Rocco war in Dubai nicht allein, sondern hatte Gesellschaft von Louisa, 23, der Freundin seines großen Bruders. Franjo Pooth saß auf dem Weg zu seinem Sohn 18 Stunden in Istanbul fest. Sein Flug nach Riad wurde gestrichen, auch ein Flug nach Kairo fiel kurzfristig aus. Er flog stattdessen in den Oman und fuhr von dort mit dem Auto nach Dubai.

Foto: Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images

Harry Styles, 32, Popstar, denkt seit dem Tod seines Freundes Liam Payne im Oktober 2024 anders über sein Leben nach. „Das war wirklich bedeutend für mich in dem Sinne, dass ich auf mein Leben geschaut habe und mir sagen konnte: Okay, was will ich mit meinem Leben anfangen? Wie will ich mein Leben führen?“, sagte Styles in der „Zane Lowe Show“ von Apple Music. Payne war im Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren in Buenos Aires vom Balkon eines Hotelzimmers gestürzt ums Leben gekommen. Styles und Payne feierten einst mit der Boyband One Direction große Erfolge, bevor sich deren Wege 2016 trennten. Es sei immer hart, einen Freund zu verlieren, sagte Styles, aber besonders dann, wenn man so viele Gemeinsamkeiten habe. Er beschrieb Payne als sehr gutherzig und fügte hinzu: „Ich denke, der beste Weg, seine verstorbenen Freunde zu ehren, ist, indem man sein Leben in vollen Zügen genießt.“