Victoria Beckham, 49, Modedesignerin, verliebte sich in David, 48, Ex-Fußballer, weil er in ihren Augen ein Familienmensch ist. "Ich bin wirklich nur zu den Spielen gegangen, um - manche würden sagen, um ihn zu stalken, ich würde sagen, um ihn zu sehen", sagte Victoria Beckham in einem Clip zur neuen Netflix-Doku "Beckham" über ihr Kennenlernen vor mehr als 24 Jahren. "Als ich ihn in der Fußballer-Lounge sah, waren alle anderen Fußballer an der Bar, aber er stand da und sprach mit seinen Eltern. Und ich stehe meiner Familie sehr nahe und ich liebe diese Seite an ihm." Das ehemalige Spice-Girl und der frühere Star von Manchester United haben im Juli ihren 24. Hochzeitstag gefeiert und vier gemeinsame Kinder.