David Beckham , 50, Ex-Fußballprofi, macht sich Gedanken, was er am Ende isst. „Wenn ich mir mein letztes Mahl aussuchen müsste, dann wäre das Fleischpastete, Kartoffelpüree, grüne Petersiliensoße und Aal in Aspik“, schreibt Beckham als Gastautor in der jüngsten Ausgabe des britischen Magazins Country Life . Darin drückt er seine Verbundenheit zur britischen Küche aus. Die Wahl fürs letzte Gericht hat einen familiären Hintergrund, denn schon seine Mutter habe dem jungen Beckham Leber und Kartoffelbrei aufgetischt. „Es gibt etwas so Nostalgisches an Kartoffelpüree, Leber, Speck und ganz viel Soße“, schreibt Beckham, der zu Hause gerne koche.

Jennifer Lawrence, 35, Schauspielerin, versteckt sich nicht mehr vor Paparazzi. Dem Magazin The New Yorker sagte Lawrence, dass sie den zahlreichen Promi-Fotografen in ihrer Heimatstadt New York nicht mehr aus dem Weg gehe. „Es ist besser als das Katz-und-Maus-Spiel, bei dem ich in Garagen gehe und meine Augen herumfliegen und ich mich frage, ob mich jemand verfolgt“, erklärte sie ihre neue Haltung zu den Fotografen. Als Mutter von zwei Kindern habe sie bemerkt, wie sehr sich ihr eigener Stress durch das Versteckspiel auf ihre beiden Kinder überträgt, die dann „in ihren kleinen Körpern spüren“, wenn sie nervös werde. Lawrence werde ihr Haus fortan durch den Haupteingang verlassen und hoffen, dass sich die Schnappschussjäger dann mit diesem Motiv zufriedengeben, anstatt sie auch den restlichen Tag noch weiter zu verfolgen.

Frauke Ludowig, 61, Moderatorin, möchte gegen den Rat ihrer RTL-Kollegin Katja Burkard, 60, keine Fotos ihrer Füße verkaufen. In ihrem Podcast „Frau Keludowig und Tine – exclusiv und ungeschminkt“ sprach Ludowig über eine Fußoperation, bei der einer ihrer kleinen Zehen gekürzt wurde. Nach dem Eingriff legte Kollegin Burkard ihr demnach nahe, den Eingriff zum Geschäft zu machen, indem sie Fußfotos auf der Erotik-Plattform Onlyfans anbiete: „Da würde es doch bestimmt eine Zielgruppe geben.“ Für diesen Vorschlag hat sie aber eine klare Antwort: „Das möchte ich nicht und das mache ich auch nicht.“ Anstatt Fotos zu machen, möchte der Fernsehstar ein ganz anderes Andenken von dem Fußeingriff behalten: den operativ entfernten Zehenknochen. Sie überlegt, aus ihm einen Kettenanhänger zu machen.

George Clooney, 64, Schauspieler, weist eine frappierende Ähnlichkeit mit einem Familienmitglied auf. Bei der Premiere seines neuen Films „Jay Kelly“ in Los Angeles sagte er, sein Sohn Alexander, 8, sei ihm wie aus dem Gesicht geschnitten, wie das Magazin Bunte berichtete. Beide wirkten zusammen „wie Kopieren und Einfügen“. Die Ähnlichkeit sei so stark, dass sein Sohn manchmal alte Kinderbilder seines Vaters ansehe und denke, er sei darauf abgebildet. Clooney, der mit 56 Jahren Vater von Zwillingen wurde, schätze sich „sehr glücklich“, mit fortschreitendem Alter mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können. Das habe auch seinen Lebensstil beeinflusst: „Man kann sich nicht einfach so reinstürzen wie früher.“ In Kriegsgebiete zu reisen, was Clooney früher immer mal wieder tat, meidet er inzwischen lieber.