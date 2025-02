David Beckham , 49, Ex-Fußballprofi, hat keine Angst vor der 50. Gefragt nach seinem bevorstehenden runden Geburtstag im Mai, sagte Beckham der Men's Health UK : „Juckt mich überhaupt nicht.“ Das sei nichts, was ihn beunruhige, „solange ich fit und gesund bin und meine Familie gesund ist. Das ist alles, was mich kümmert. Ich bin wirklich glücklich“. Seine Frau Victoria Beckham hat die 50 im vergangenen Jahr erreicht. Das Paar hat drei Söhne, die bereits von zu Hause ausgezogen sind, und eine Tochter, die noch bei ihren Eltern wohnt. Vor ihrem Auszug fürchte er sich, sagte der ehemalige englische Nationalspieler. Es werde „schmerzhaft“ werden für ihn, wenn es in seinem Haushalt gar keinen Nachwuchs mehr gebe.

(Foto: Handout/AFP/Carnaval de Barranquilla Press Office)

Shakira, 48, Sängerin, feiert inkognito als Skelett. Gemeinsam mit ihren Söhnen hat die Popsängerin in ihrer kolumbianischen Heimatstadt Barranquilla Karneval gefeiert. Auf Instagram postete sie Videos und ein Foto von sich und ihren Söhnen im Skelett-Kostüm und mit bunter Maske. „Ich bin stolz darauf, meinen Kindern meine Kultur und die Freude meines Landes zu vermitteln“, schrieb sie dazu. Berichten zufolge mischte sich die Familie bei der Nachtparade „La Guacherna“, mit der der Karneval beginnt, unter die Feiernden – und wurden dabei von Fans erkannt. Auf X kursierten Fotos von der Sängerin mit Fans. Laut Medienberichten pilgern nun Leute zu der Stelle und posieren vor derselben Hauswand, vor der Shakira posierte. Die Besitzerin will das Haus angeblich verkaufen – und hofft nun auf einen höheren Preis.

(Foto: Felix Hörhager/dpa)

Rebecca Mir, 33, Model, wurde offenbar gehackt. „Passt gut auf Eure Daten auf!“, schrieb Mir auf Instagram und postete dazu ein Schwarz-weiß-Foto von sich mit nacktem Oberkörper. Ihre Hände bedecken ihre Brüste. „Manchmal bleiben Fotos einfach im Archiv – ich habe dieses Bild damals gemacht und mochte es, aber irgendwie nie gepostet.“ Nun sei das Bild an eine fremde Person geraten, weil sich jemand Zugriff verschafft habe. Die Moderatorin warnte zudem vor Fake-Nachrichten unter ihrem Namen. Demnach bekommen viele ihrer Kontakte aktuell Botschaften, in denen Mir sie angeblich bittet, Nacktfotos von ihr zu schicken. „Diese Email ist Fake!!!“ schrieb sie über einen Screenshot einer Mail.

Debbie McWilliams, „007“-Casting-Direktorin, hört auf. „Ich habe meinen Casting-Hut an den Nagel gehängt und konzentriere mich jetzt auf andere Filmprojekte“, sagte McWilliams, die seit mehr als 40 Jahren über die Besetzung der James-Bond-Filme mitentschieden hat, dem Branchenmagazin Screen International. McWilliams war unter anderem an der Auswahl der drei Bond-Darsteller Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig beteiligt gewesen. Ihre Entscheidung habe sie gefällt, bevor vergangene Woche bekannt wurde, dass die langjährigen Bond-Produzenten die kreative Kontrolle über das Franchise an Amazon abgeben, betonte sie. Dennoch äußerte sie ihr Bedauern über den Schritt. Ihre Begeisterung über bisherige Amazon-Kinofilme halte sich in Grenzen. „Wenn sie das Wesen von Bond verändern, riskieren sie es, ein riesiges Publikum zu vergraulen.“ Nach Bekanntwerden der Übernahme hatte Amazon-Gründer Jeff Bezos seine Follower auf X gefragt, wer der nächste Bond werden soll. McWilliams hält davon gar nichts. „Den richtigen Schauspieler für die Rolle zu finden, ist eine gewaltige Aufgabe – und die würde ich sicher nicht den Nutzern von X überlassen.“