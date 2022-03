Daniel Radcliffe will keinen erwachsenen Harry Potter spielen, Mila Kunis und Ashton Kutcher haben 30 Millionen Dollar für die Ukraine gesammelt, und die Queen übergibt ein Amt an Camilla.

Daniel Radcliffe, 32, britischer Schauspieler, möchte keinen erwachsenen Harry Potter spielen. "Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich das Gefühl habe, dass ich ,Potter' gut überstanden habe und wirklich glücklich damit bin, wo ich jetzt bin. Und zurückzugehen wäre eine so große Veränderung in meinem Leben", sagte Radcliffe in einem Interview der New York Times. Hintergrund war die Aussage des Regisseurs Chris Columbus, der eine Filmadaption des Theaterstücks "Harry Potter and the Cursed Child" (Harry Potter und das verwunschene Kind) drehen will. Columbus hatte bei den ersten beiden Filmen der Reihe Regie geführt. Eine Wiedervereinigung der Schauspieler von Harry, Ron und Hermine gab es zuletzt in der Retrospektive "Return to Hogwarts", die der Streamingdienst HBO Max an Neujahr zeigte. "Ich glaube, ich konnte zurückkehren und es so genießen, weil es nicht mehr zu meinem täglichen Leben gehört", sagte Radcliffe.

Detailansicht öffnen (Foto: David J. Phillip/AP)

Mila Kunis, 38, ukrainisch-amerikanische Schauspielerin, und ihr Mann Ashton Kutcher, 44, US-Schauspieler, haben mehr als 30 Millionen Dollar für Geflüchtete aus der Ukraine gesammelt. "Wir möchten sagen, dass wir unser Ziel erreicht haben. Wir sind überwältigt vor lauter Dankbarkeit für die Unterstützung", sagte Kunis in einem gemeinsamen Instagram-Video. Mehr als 65 000 Menschen hätten gespendet. "Damit ist das Problem zwar noch lange nicht gelöst, aber unsere gemeinsame Anstrengung wird vielen Menschen auf ihrem Weg in eine ungewisse Zukunft eine sanftere Landung ermöglichen." Kutcher ergänzte, es kämen immer noch neue Spenden dazu. Das Paar hatte Anfang März angekündigt, selbst drei Millionen Dollar spenden zu wollen. Kunis wurde in der Ukraine geboren und kam 1991 mit ihrer Familie in die USA.

Detailansicht öffnen Königin Elizabeth II. und Herzogin Camilla im Jahr 2012. (Foto: Cpl Lynny Cash Raf/dpa)

Queen Elizabeth, 95, britische Königin, hat Meghans Theater-Schirmherrschaft an ihre Schwiegertochter Camilla, 74, übertragen. Damit hat sie das erste der vielen Ehrenämter von Herzogin Meghan neu in der Familie verteilt. Künftig übernimmt Herzogin Camilla die Schirmherrschaft über das National Theatre, wie der Palast mitteilte. Die frühere Schauspielerin Meghan und ihr Ehemann, Queen-Enkel Prinz Harry, hatten im Februar 2021 ihre royalen Pflichten niedergelegt. In der Folge mussten sie auch ihre Ehrentitel und Schirmherrschaften aufgeben. Die Ernennung Camillas gilt als weiteres Zeichen dafür, dass die Ehefrau von Thronfolger Prinz Charles die Gunst der Queen genießt. Die Monarchin hatte sich zu ihrem 70. Thronjubiläum im Februar gewünscht, dass Camilla britische Königin ("Queen Consort") wird, wenn Charles König wird.

Detailansicht öffnen (Foto: Patrick Steiner/imago images/GEPA pictures)

Katharina Hennig, 25, Skilangläuferin, macht zum ersten Mal seit dem Abi einen großen Urlaub. "Am 19. April fliegen wir auf die Seychellen. Ich hatte jetzt fünf Jahre lang nach der Saison im Frühjahr immer Bundeswehrausbildung. Mein letzter großer Urlaub war noch vor meinem Abi 2014", sagte Hennig der Sächsischen Zeitung. Die Reise hatte sie schon vor den Winterspielen in Peking gebucht, bei denen sie ihre erste Olympiamedaille mit Silber in der Staffel holte und den ersten Olympiasieg im Teamsprint. "Und ich habe gesagt: Entweder ist es Belohnung oder Trost."