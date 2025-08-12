Cristiano Ronaldo , 40, Fußballspieler, schenkt seiner Freundin Georgina Rodríguez , 31, Model, einen ziemlich großen Klunker. „Ja, ich will. In diesem und in all meinen Leben“, schrieb Rodríguez zu einem Bild von dem Schmuckstück auf Instagram.

Nach fast neun Jahren Beziehung hat Ronaldo um Rodríguez’ Hand angehalten. Den Preis für den Verlobungsring hat das Paar bislang nicht verraten, aber Ronaldos Jahresgehalt von 200 Millionen Euro lässt einen gewissen finanziellen Spielraum. Seinen Vertrag bei Al-Nassr FC in Saudi-Arabien hat der Portugiese erst kürzlich für weitere zwei Jahre verlängert. Somit ist auch eine pompöse Hochzeit gesichert.

Isabella, 18, Prinzessin von Dänemark, erregt Aufsehen mit ihrer T-Shirt-Wahl. Eigentlich wollte sie nur das Musikfestival „Smukfest“ genießen, dabei trug sie allerdings ein schwarzes T-Shirt mit großem Pfeil und der provokanten Aufschrift „Bollede ham i går“ – zu Deutsch: „Ich habe ihn gestern gev*gelt“. Die Zeile stammt aus einem Song der dänischen Rapgruppe Suspekt. Von dem Auftritt kursieren inzwischen zahlreiche Fotos und Videos auf Social Media. Während nun öffentlich diskutiert wird, wie viel Provokation sich eine Thronfolgerin leisten darf, freut sich zumindest Suspekt über die royale Werbung: „Man könnte sagen, die Verkäufe sind explodiert“, verriet eine Merchandise-Verkäuferin auf dem Festival.

Jeff Bezos, 61, Amazon-Gründer, und seine frisch angetraute Lauren Sánchez, 55, fechten eine alte Familienfehde weiter öffentlich aus. Sánchez’ älterem Bruder Michael wird schon seit Langem vorgeworfen, die Beziehung der beiden in die Öffentlichkeit gezerrt zu haben – angeblich, indem er private Textnachrichten an das Magazin National Enquirer verkauft habe. Michael Sánchez weist das zurück. Nun wollen Bezos und Sánchez laut dem Boulevardmedium Page Six juristisch nachsetzen: Knapp 190 000 Dollar fordern sie als Erstattung von Anwalts- und Gerichtskosten. Kleingeld im Vergleich zu den Millionenkosten ihrer Hochzeit in Venedig. Bruder Sánchez reagiert mit wenig versöhnlichen Worten – seine Schwester und sein Schwager seien „Lügner und Betrüger“.