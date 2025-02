Collien Ulmen-Fernandes , 43, Schauspielerin, zeigt Deutschland die warme Schulter. Der Bild -Zeitung erzählte sie , wie das neue Leben auf Mallorca sei, wohin sie mit ihrem Mann Christian Ulmen , 49, ausgewandert ist. „Das Leben ist auf jeden Fall entschleunigter. Der mallorquinische Lifestyle ist einfach anders“, sagte sie. Inzwischen arbeite sie nicht mehr in geschlossenen Räumen, sondern unter freiem Himmel. „Ich habe sogar mal mein Homeoffice an den Pool verlegt. Normalerweise habe ich immer im Büro gearbeitet. Dann dachte ich irgendwann: Das ist doch total bescheuert, dass ich hier auf Mallorca im Büro mit geschlossenen Vorhängen sitze.“ Noch sei das neue Gefühl für sie aber nicht selbstverständlich. „Es fühlte sich absurd an, auf einem Plastik-Schwan schwimmend Buchhaltung zu machen. Das war eine ganz neue Homeoffice-Erfahrung für mich.“

(Foto: Sven Käuler)

Nino de Angelo, 61, Sänger, kann sich nicht vom Alkohol lösen. „Der Kampf gegen den Dämon Alkohol ist ein lebenslanger. Ich habe ihn heute im Griff, aber ich kann nicht sagen, dass ich von ihm geheilt bin“, sagte er Bild. „Er wird mich nie verlassen, und ich bin immer noch absturzgefährdet.“ Schwer sei es, wenn er versuche, in Maßen zu trinken. „Wenn ich den Dämon aus der Flasche lasse, kann ich nicht aufhören. Das konnte ich nie. Deshalb trinke ich über lange Zeiträume lieber gar nichts. Ich trage eben dieses Sucht-Potenzial in mir.“

(Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Jan Josef Liefers, 60, Schauspieler, diagnostiziert seiner Zunft ähnliche Träume. „Unter Schauspielern sind zwei Träume extrem verbreitet“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Der Erste geht ungefähr so: Du bist in einem fremden Theater, musst auf die Bühne, aber findest den Weg nicht, weil die Gänge so verschachtelt sind. Du hörst, wie auf der Bühne schon zum dritten Mal das Stichwort für dich fällt, du weißt, du musst jetzt da raus, aber du hast dich heillos verlaufen.“ Der zweite stark verbreitete Traum gehe demnach so, dass dem Schauspieler gesagt werde: „Komm schnell, zieh das hier an, du musst auf die Bühne.“ Und schon werde man herausgeschoben, stehe im Scheinwerferlicht. „Die Leute gucken einen an und man hat keinen Schimmer, was von einem erwartet wird. Bisschen wie bei Kafka.“

(Foto: Lorenzo Carnero)

Antonio Banderas, 64, Schauspieler, wünscht sich was. „Das Einzige, was ich will, wenn meine Tochter eine Beziehung und jetzt eine Ehe eingeht, ist, dass sie geliebt wird“, sagte er dem US-Magazin People. „Alles andere ist mir egal.“ Die 28-jährige Stella ist seine gemeinsame Tochter mit Ex-Ehefrau Melanie Griffith. Stellas Partner liebe seine Tochter, „und ich liebe den Mann, den sie heiraten möchte“, sagte Banderas. „Also bin ich sehr, sehr glücklich für die beiden.“