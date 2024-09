Christine Urspruch, 54, Schauspielerin, wurde mal in einem Grab vergessen. Bei Dreharbeiten für eine neue Folge des „Tatorts“ aus Münster musste sie in der Rolle der Rechtsmedizinerin Silke Haller, genannt „Alberich“, ein Grab ausheben. Plötzlich sei das Team weg gewesen, erzählte sie RTL am Rande der Verleihung des Deutschen Schauspielpreises in Berlin. Gefühlt habe sie zehn Minuten allein in der Grube ausharren müssen, bis die Kollegen von einer Besprechung zurückgekehrt seien. „Für einen ganz kurzen Moment war das etwas gruselig und befremdlich, aber auch sehr, sehr lustig.“