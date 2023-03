Bettina und Christian Wulff, 49 und 63, Ja-Sager, haben offenbar zum dritten Mal geheiratet. Laut Berichten von Bild, NDR und RTL fand die standesamtliche Trauung am vergangenen Samstag in den Herrenhäuser Gärten in Hannover statt. Die erste standesamtliche Hochzeit des Paares liegt 15 Jahre zurück. Damals war Christian Wulff Ministerpräsident von Niedersachsen, Bettina Körner, wie sie damals hieß, seine Pressereferentin. Er hatte sich kurz zuvor von seiner ersten Ehefrau Christiane scheiden lassen und brachte eine erwachsene Tochter mit in die Ehe, sie einen damals fünf Jahre alten Sohn; kurz nach der Hochzeit wurde der gemeinsame Sohn Linus geboren. Nach knapp fünf Ehejahren - Christian Wulff war zwischenzeitlich zum Bundespräsidenten gewählt worden und nach weniger als zwei Amtsjahren wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit wieder zurückgetreten - folgte im Januar 2013 die erste Trennung, abermals zwei Jahre später, nach Wulffs Freispruch von den Korruptionsvorwürfen, die Versöhnung, kirchliche Hochzeit inklusive. 2018 ließ sich das Paar scheiden. Im Juni 2021 wurde bekannt, dass die Wulffs abermals liiert sind. Eine offizielle Bestätigung für die dritte Hochzeit der Wulffs gibt es bislang nicht.

Detailansicht öffnen (Foto: Henning Kaiser/dpa)

Martin Suter, 75, Langzeit-Ehemann, kennt das Geheimnis seiner eigenen Langzeit-Ehe nicht. "Ich bin immer noch dabei, das herauszufinden", sagte der Schweizer Bestsellerautor der Deutschen Presse-Agentur. Sein Rat: Man müsse sich entscheiden, auch in der Liebe. "Wenn man immer denkt, vielleicht sollte ich noch dies machen, oder es gibt vielleicht ein schöneres Haus, eine bessere Insel, eine andere Frau - dann verpasst man alles." Mit seiner Frau Margrith ist er seit fast 45 Jahren zusammen.

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Hilary Swank, 48, Schauspielerin, trägt einen Muskelprotz in sich. Die Oscarpreisträgerin, die mit Zwillingen schwanger ist, teilte auf Instagram ein Ultraschallbild, auf dem ein Fötus mit geschlossener Faust den Arm anzieht. Das Bild betextete sie so: "Baby A lässt beim Ultraschall für die Kamera die Muskeln spielen." Swank ist seit fünf Jahren mit dem Unternehmer Philip Schneider verheiratet.

Detailansicht öffnen (Foto: Yui Mok/dpa)

Kylie Minogue, 54, Sängerin, hat ihre eigenen Hotpants im Museum besucht. Das goldfarbene Höschen, das die Australierin im Jahr 2000 in dem Musikvideo für ihren Superhit "Spinning Around" getragen hatte, ist neben anderen Kostümen und Fotos der Sängerin im Arts Centre in Melbourne ausgestellt. "Dass sie in einem Museum landen, ist sehr verrückt für mich", sagte Minogue der Deutschen Presse-Agentur. "Hinter Glas, eingerahmt, keiner konnte sie anfassen ohne weiße Handschuhe." Die Hotpants hätte ihr Freund damals für den Filmdreh gekauft, sie hätten 50 Pence gekostet, umgerechnet etwa 30 Cent.

Detailansicht öffnen (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Helene Fischer, 38, Schlagersängerin, hat sich im Training eine Rippe gebrochen. Manchmal seien "höhere Mächte am Werk", schrieb sie bei Instagram, weshalb sie "schweren Herzens" den Start ihrer diesjährigen Tour verschieben müsse. Die für diese und kommende Woche geplanten Konzerte in Bremen und Köln müssten verschoben werden, sie würden Anfang Mai und Ende August nachgeholt, teilte der Tourneeveranstalter Live Nation mit. Fischer hat die Choreografie für ihre Auftritte mit der Akrobatikgruppe Cirque du Soleil erarbeitet.