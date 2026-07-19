Charlotte Engelhardt, 48, Moderatorin, fühlt sich in ihrer Rolle als Ex-Ehefrau von Rapper Sido, 45, besser als in der als dessen Ehefrau. „Als Ehepaar waren wir nicht sonderlich gut“, sagte sie im Gespräch mit T-Online . „Aber als Ex-Paar sind wir unschlagbar.“ Das geschiedene Ehepaar verreist auch in diesem Sommer gemeinsam mit den beiden Söhnen sowie mit Georgina Stumpf , 37, einer weiteren Ex-Freundin von Sido, und deren gemeinsamer Tochter. „Da spielen wir ein bisschen ‚Ex on the Beach‘ und ‚Prominent getrennt‘ nach und leben so unsere Reality-Formate“, sagte Engelhardt. Alle würden sich auf den gemeinsamen Urlaub freuen. „Vielleicht nenne ich es lieber Patchwork 5.0, einfach, um ein bisschen Luft noch dazwischen zu haben für alles, was sich noch ändern könnte bis zu unserem Urlaub.“ Charlotte Engelhardt und Sido sind seit sechs Jahren getrennt.

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Thomas Gottschalk, 76, Ex-Moderator, trainiert seine kognitiven Fähigkeiten. „Ich muss die Zähne mit der linken Hand putzen, weil es gut für die Koordination des Hirns und des Stehvermögens ist“, sagte er der Bild-Zeitung. „Ich folge den Ärzten und meinem Personal Trainer, wo es geht.“ Gottschalk erholt sich derzeit von einer Krebs-Therapie. „Nach Auskunft der Ärzte bin ich momentan krebsfrei.“ Er mache nun zwei- bis dreimal die Woche Krafttraining, gehe spazieren und im Pool schwimmen. Ende November hatte Gottschalk bekannt gegeben, an Krebs erkrankt zu sein. Er hatte die Diagnose öffentlich gemacht, nachdem er bei zwei Veranstaltungen einen unsicheren Eindruck hinterlassen und damit für Irritationen gesorgt hatte.

Daniel Reinhardt/Daniel Reinhardt/dpa

Franziska van Almsick, 48, Ex-Schwimmstar, wünscht sich mehr funktionierende Schwimmbäder in Deutschland. „Wenn jedes Kind lesen lernen muss, dann muss auch jedes Kind schwimmen lernen“, sagte sie der Welt am Sonntag. „Schwimmen ist kein Hobby. Schwimmen ist eine Überlebensfähigkeit.“ Die Politik solle Voraussetzungen schaffen, damit jedes Kind schwimmen lernen könne. Das größte Problem sei oft gar nicht die Motivation der Kinder, sondern dass vielerorts die Wasserflächen fehlten. Laut Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ertranken landesweit im Juni mindestens 99 Menschen, so viele wie seit 23 Jahren nicht mehr.

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Pitbull, 45, Rapper, inspiriert seine Fans, Oben-ohne zu tragen. Auf dem Lollapalooza-Festival am Wochenende in Berlin trugen viele seiner Anhänger Fake-Glatzen aus Latex, dazu Sonnenbrille und weißes Hemd und feierten so im nahezu gleichen Outfit wie der Rapper. Es gehe darum, sich selbst einfach mal nicht zu ernst zu nehmen, zu feiern und eine gute Zeit zu haben, sagte ein Fan der Deutschen Presse-Agentur vor Beginn des Konzerts. Für Festivals könne man sich immer hübsch machen und herausputzen. „Aber man kann sich nicht immer als Pitbull verkleiden.“ Der Dresscode hat sich auf Pitbull-Konzerten zu einer Art Tradition entwickelt. Einige Fans malen sich auch ein Ziegenbärtchen auf. Must-have ist aber die Glatzenkappe. Bei einem Konzert während des „British Summer Time“-Festivals im Londoner Hyde Park am 10. Juli stellten 22 100 Fans dabei sogar einen Weltrekord auf: Nach Angaben des Guinness-Buch der Rekorde war es die größte Versammlung an Menschen mit Glatzenkappen.