Cathy Hummels, 35, Influencerin, hat Absatzschwierigkeiten. Nach ihrer Scheidung von Fußballer Mats Hummels, 34, versucht sie, dessen Hochzeitsanzug zu versteigern. Das Angebot: maßgeschneiderte Einzelanfertigung von Boss, Größe ca. XL, champagnergold mit BVB-gelber Bauchbinde, original mit Innengravur und Rotweinflecken. Das Problem: Der Mindestpreis von 2096 Euro wurde zunächst nicht erreicht. Auf der Angebotsseite von United Charity wurden erst mal nur 1996 Euro geboten.

Detailansicht öffnen (Foto: John Shearer/Invision for the Television Academy/AP)

Matthew McConaughey, 53, US-Schauspieler, und Woody Harrelson, 61, US-Schauspieler, wollen sich auf Bruderschaft testen lassen. Die beiden sehen sich auf manchen Fotos ähnlich und spekulieren derzeit öffentlich über eine mögliche Verwandtschaft. Sind sie Halbbrüder? "Wir wollen uns testen", sagte Harrelson (links im Bild von 2014) bei einem TV-Auftritt in der US-Show von Moderator Stephen Colbert. McConaughey hatte die Vermutung bereits zuvor in einer Radiosendung geäußert. Beide spekulierten über eine mögliche Affäre von McConaugheys Mutter mit Harrelsons Vater. Die Schauspieler standen in der Serie "True Detective" gemeinsam vor der Kamera und feiern ihre Männerfreundschaft als "Bromance" - ein Wortspiel aus Brother (Bruder) und Romance (Romanze). Und sie bewerben praktischerweise gerade ihre neue Comedy-Serie "Brother from Another Mother", in der es um ihre jahrzehntelange Freundschaft geht.

Detailansicht öffnen (Foto: The News Agents/PA Media/dpa)

Tom Parker Bowles, 48, Sohn von Camilla, 75, verteidigt seine Mutter. Die britische Königsgemahlin habe es keineswegs schon immer auf die Krone abgesehen, "sie hat den Menschen geheiratet, den sie liebt", sagte Parker Bowles in einem Interview für den "News Agents"-Podcast. "Ich kümmere mich nicht darum, was irgendjemand sagt." Wen er mit "irgendjemand" meinte, sagte er nicht. Er dürfte aber nicht zuletzt auf Prinz Harry, 38, angespielt haben, der in seiner Autobiografie seine Stiefmutter Camilla stark kritisiert hatte. Unter anderem hatte Harry ihr vorgeworfen, Informationen über andere Royals an die Presse gegeben zu haben, um selbst in einem besseren Licht dazustehen.

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Selma Blair, 50, US-Schauspielerin, fühlt sich ihrem Gehstock verbunden. "Sobald ich ihn in der Hand halte, beruhigen sich meine Stimme und mein Körper", sagte sie in einem Interview des Modemagazins Vogue. Sie habe auch eine emotionale Bindung an den Stock, sie nennt ihn "eine Erweiterung von mir". Blair ist an Multipler Sklerose erkrankt. Der Gehstock solle nicht nur ihr selbst helfen, sondern auch Sichtbarkeit schaffen: "Ich glaube, dass Repräsentation wichtig ist. Wenn ich dazu beitragen kann, das Stigma oder die übermäßige Neugierde in einer Menschenmenge für jemand anderen zu beseitigen, dann ist das großartig." Blair hatte im Jahr 2018 ihre MS-Diagnose öffentlich gemacht. Bei der Erkrankung treten Entzündungen im Rückenmark und Hirn auf.