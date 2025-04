Cathy Hummels , 37, Influencerin, ist nach eigenen Angaben Opfer eines Hackerangriffs geworden. „Ich wurde gehackt, und ich hatte 24 Stunden keinen Zugriff auf meinen eigenen Instagram-Account“, sagte die 37-Jährige in einem Instagram-Video . Der Hacker habe Zugriff auf ihren Feed und ihre privaten Nachrichten gehabt. „Er war der Herr über meinen Account.“ Schließlich sei es gelungen, den Account mit Meta-Support zurückzuholen. „Ich glaube, man sieht es mir an: Ich bin erlöst.“

Jan Hofer (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Jan Hofer, 73, früherer Nachrichtenmoderator, hat nichts zu melden bei Gesellschaftsspielen. „Mein neunjähriger Sohn zockt mich regelmäßig bei Monopoly ab“, sagte Hofer der Deutschen Presse-Agentur. Er sei kein guter Spieler. Er verliere eigentlich immer. Eine Ausnahme sei Backgammon, das spiele er mit einer gewissen Begeisterung und sei inzwischen auch „ganz gut“. „Aber bei allem anderen bin ich meist früh geschlagen“, sagte Hofer.

Senna Gammour (Foto: Carsten Koall/dpa)

Senna Gammour, 45, Ex-Sängerin, hat mit dem Dating abgeschlossen. „Ich bin ein Datingmuffel. Ich wünschte mir, es gäbe so einen Knopf, auf den ich drücken und damit einfach das ganze Dating überspringen könnte. Und schon wäre ich in der Beziehung“, sagte Gammour der Berliner Morgenpost. Sie selbst gehe gar nicht mehr auf Dates. „Da ist bei mir seit zehn Jahren nichts gelaufen“, sagte die 45-jährige. Nicht weil sie nicht könne, sondern weil nichts Interessantes dabei gewesen sei.

Romina Palm (Foto: Gerald Matzka/dpa)

Romina Palm, 25, Model, und Fitness-Unternehmer Christian Wolf, 29, haben sich verlobt. Das verkündete Palm auf Instagram. Mehrere Fotos zeigen, wie Wolf vor seiner Partnerin auf die Knie geht. Die ehemalige Teilnehmerin von „Germany's Next Topmodel“ hält ihren Verlobungsring in die Kamera. Freunde und Familie seien für einen Überraschungsabend nach Wien gekommen, schrieb sie dazu. Gegenüber der Bild berichtete Wolf, er habe sie unter einem Vorwand in einen Weinkeller gelockt, um dort den Antrag zu machen. In Kürze erwartet das Paar ein gemeinsames Kind.

Jörg Alt (Foto: Daniel Löb/dpa)

Jörg Alt, 63, inhaftierter Jesuitenpater und Klima-Aktivist, hat sich „Jesus noch nie so nah gefühlt“ wie in der Nürnberger Justizvollzugsanstalt. Das berichtete Jörg Alt in einem Gespräch mit den Nürnberger Nachrichten. „Vergnügungssteuerpflichtig ist das wahrlich nicht“, sagte Alt zu seinem Leben in der Einzelzelle: „Aber das Essen ist gut.“ Der seit Jahren als Klima-Aktivist bekannte katholische Ordensmann verbüßt eine 25-tägige Ersatzfreiheitsstrafe. Wegen Beteiligung an einer Straßenblockade war er zu einer Geldstrafe verurteilt worden, die er aber nicht zahlen wollte.