Cameron Diaz, 49, US-Schauspielerin, hat mal aus Versehen Drogen geschmuggelt. Das erzählte sie in dem Podcast "Second Life". Sie habe sich Anfang der 90er-Jahre, vor ihrem Durchbruch als Schauspielerin, in Paris als Model versucht. Nach einem Jahr ohne Aufträge habe sie nur einen einzigen Job bekommen, "aber ich glaube, ich war ein Drogenkurier, der Drogen nach Marokko transportiert hat", sagte Diaz. Ihre Auftraggeber hätten ihr einen verschlossenen Koffer gegeben, in dem angeblich nur Kostüme waren. Bei der Ankunft am Flughafen in Marokko hätten Beamte gefragt, ob das ihr Koffer sei, und sie gebeten, ihn zu öffnen. Da sei ihr klar geworden, dass sie illegale Substanzen transportiert habe, sie sei in Panik geraten und habe gesagt: "Ich weiß es nicht, es ist nicht meiner, ich habe keine Ahnung, wem er gehört." Danach habe sie - ohne Koffer - zurück nach Frankreich fliegen können. Kurz darauf bekam Diaz ihre erste Hauptrolle im Kinofilm "Die Maske".

Detailansicht öffnen (Foto: Tobias Hase/dpa)

Oliver Pocher, 44, Komiker, und seine Frau Amira Pocher, 29, österreichische Moderatorin, sind sich uneinig über Heidi Klum. In ihrem Podcast "Die Pochers!" diskutieren die beiden Klums Umgang mit ihren vier Kindern auf Social Media. Klum hält diese weitgehend von der digitalen Öffentlichkeit fern, außer Leni, 18, die wie ihre Mutter als Model arbeitet und mit 16 einen eigenen Instagram-Account bekam. Amira Pocher findet das richtig; "So viele kritisieren Heidi. Ich finde, dass sie wenigstens das Kinderthema einfach top macht. Wenn du so eine Knaller-Tochter hast, dann kannst du sie nicht verstecken, dann muss sie raus in die Welt." Oliver Pocher dagegen findet: "Sie vermarktet die Kinder auch schon." Das Paar selbst hat zwei gemeinsame Kinder.

Detailansicht öffnen (Foto: Andreas Arnold/dpa)

Coldplay, britische Pop-Rock-Band, hat zusammen mit Kindern aus der Ukraine gesungen. Bei einem Konzert am Sonntagabend im Berliner Olympiastadion holte die Band einen ukrainischen Kinderchor auf die Bühne. Gemeinsam mit Sänger Chris Martin, 45, sangen die Jungen und Mädchen "Something Just Like This" und begeisterten das Publikum. Die Coldplay-Musiker sind derzeit im Rahmen ihrer Welttournee in Deutschland unterwegs. Chris Martin lobte die Deutschen dafür, dass sie die Ukrainer unterstützen.

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Riccardo Simonetti, 29, Entertainer, will das öffentlich-rechtliche Fernsehen schicker machen. Wie der WDR und der Moderator in Köln mitteilten, bekommt Simonetti eine neue Fernsehshow. Es handle sich um eine "fünfteilige Personalityshow", die im Herbst produziert werde und noch keinen Namen habe. "Ich möchte einen Mehrwert schaffen, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein bisschen Glamour einhauchen und vor allem einfach Spaß haben!", erklärte Simonetti. Simonetti wurde zunächst als Blogger bekannt und arbeitete später unter anderem als Model und Moderator. Er setzt sich für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt ein.