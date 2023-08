Da war noch alles in Ordnung: Britney Spears und Sam Ashgari 2019 in Los Angeles.

Britney Spears, 41, US-Popsängerin, und ihr Mann, Fitnesstrainer und Model Sam Asghari, 29, lassen sich scheiden. Das gab Asghari am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer Instagram-Story bekannt. "Nach sechs Jahren voller Liebe und Einsatz füreinander haben meine Frau und ich entschieden, unsere gemeinsame Reise zu beenden", schrieb Asghari. Die Sängerin äußerte sich zunächst nicht dazu. "Wir werden an der Liebe und dem Respekt festhalten, die wir füreinander haben", schrieb Asghari weiter, "shit happens." Der 29-Jährige habe am Mittwoch in Los Angeles einen Antrag auf Scheidung eingereicht, berichteten mehrere US-Medien, denen die Gerichtsdokumente vorliegen. Das Paar habe sich demnach bereits am 28. Juli getrennt, Grund dafür seien "unüberbrückbare Differenzen".

Detailansicht öffnen (Foto: Paul Zinken/dpa)

Pamela Anderson, 56, Schauspielerin, bereitet offenbar vielen Menschen ein schlechtes Gewissen. "Viele Leute kommen auf der Straße auf mich zu und sagen: ,Ich hatte keine Ahnung, wer Sie waren, und es tut mir leid, was ich früher über Sie gedacht habe, denn jetzt mag ich Sie'", erzählte Anderson der Zeitschrift Elle. Sie frage sich dann: "Was hast du vorher von mir gedacht?", sagte die Schauspielerin. Die Schauspielerin, die mit ihrer Rolle als Rettungsschwimmerin in der TV-Erfolgsserie "Baywatch" berühmt geworden war, wurde eigenen Worten zufolge früher oft unterschätzt: "Wenn die Menschen dich nicht als intelligenten Menschen ansehen wollten, weil du ein bestimmtes Aussehen hattest. Ich denke, das haben wir hinter uns gelassen, hoffentlich." Aus der Situation habe sie aber auch ihre Vorteile gezogen: "Ich fand es immer lustig, wenn man keine Erwartungen zu erfüllen hatte, weil man die Menschen dann nur überraschen konnte."

Detailansicht öffnen (Foto: Toni Galan/Getty Images)

Leonor, 17, spanische Kronprinzessin, hat Muffensausen. Am Donnerstag hat sie ihre dreijährige Militärausbildung begonnen. Sie habe "große Lust" auf diese neue Etappe ihres Lebens, sei aber auch "ein bisschen nervös", sagte Leonor vor Journalisten, als sie in Begleitung ihrer Eltern - König Felipe VI. und Königin Letizia - sowie ihrer Schwester Sofía, 16, in der Militärakademie in Saragossa eintraf. Die Aussagen seiner Tochter kommentierte Felipe mit den Worten: "Ein bisschen nervös muss man schon sein." Vor allem die ersten Tage würden für Leonor "hart" sein, sagte der Monarch. Nach Angaben des spanischen Verteidigungsministeriums soll Leonor in allen drei Waffengattungen (Heer, Marine und Luftwaffe) ausgebildet werden. Die Kronprinzessin werde auf den ihr zustehenden Monatssold von 400 Euro verzichten, hieß es.

Detailansicht öffnen (Foto: Michael Nelson/dpa)

Ashton Kutcher, 45, US-Schauspieler, öffnet seine Türen. "Ich glaube, wir sollten komplett fremde Leute hierher einladen. Es ist so schön am Strand", hat er seiner Frau Mila Kunis in einem Video auf Instagram vorgeschlagen. Die Schauspielerin zeigte sich überrascht von dem Vorschlag, stimmte aber zu: Die Buchungen für das Haus wurden für einen Aufenthalt von einer Nacht an diesem Wochenende auf der Plattform "Airbnb" geöffnet. Die Gäste würden laut der Anzeige von dem Paar begrüßt und mit Essen versorgt werden.