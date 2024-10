Boris Johnson , 60, britischer Ex-Premier und Geschichtenerzähler, plaudert offenbar königliche Geheimnisse aus. In seinen Memoiren, aus denen die Daily Mail einen Auszug veröffentlichte , beschreibt er, wie die damals 93-jährige Monarchin ihn in ihrem Range Rover in Höchstgeschwindigkeit über eine unbefestigte Straße gefahren habe, wie sie Vinaigrette zubereitete und Tupperdosen beim Picknick ausbreitete. Neben all diesen Nichtigkeiten behauptet Johnson, die Queen habe Knochenkrebs gehabt. Als er sie zwei Tage vor ihrem Tod besucht habe, habe sie blass und gebeugt gewirkt und dunkle Blutergüsse an den Händen und Handgelenken gehabt, „wahrscheinlich von Infusionen oder Injektionen.“ Geistig sei sie jedoch noch völlig unbeeinträchtigt gewesen. Mit diesen Aussagen bricht Johnson das royale Protokoll. Der Palast hatte sich immer sehr zurückhaltend zum Gesundheitszustand der Queen geäußert und lediglich angegeben, sie sei eines natürlichen Todes gestorben.

Detailansicht öffnen (Foto: Tobias Hase/dpa)

Dagmar Manzel, 66, Schauspielerin, ist eine Anti-Quotenfrau. Sie sei genervt davon, dass Fernsehsender so sehr auf die Einschaltquoten fixiert seien. „Ich habe selbst Filme gedreht, bei denen die Einschaltquoten nicht gut waren, obwohl die Filme großartig sind“, sagte Manzel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. „Die ewige Diskussion darum geht mir gehörig auf den Sender, wenn gleich am nächsten Morgen schon überlegt wird, was man ändern könnte oder müsste, nur weil die Quoten einmal nicht so gut waren.“ Manzel ist demnächst zum letzten Mal im ARD-„Tatort“ aus Franken zu sehen.

Detailansicht öffnen (Foto: Christian Charisius/dpa)

Michael Ballack, 48, Ex-Fußballprofi, reagiert auf Gerüchte. „Durch aktuelle Medienberichte sehe ich mich zu folgender Klarstellung gezwungen: Meine Lebensgefährtin Sophia ist weder die Ex-Freundin meines verstorbenen Sohnes, noch war sie mit ihm befreundet“, teilte Ballack auf Instagram mit und stellte dazu ein Foto, das in zusammen mit seiner Freundin Sophia Schneiderhan, 24, Model und Unternehmerin, an einem Strand zeigt. „Wir werden gegen diese Unwahrheiten rechtlich vorgehen und bitten, unsere Privatsphäre zu respektieren.“ Ballacks Sohn Emilio war im August 2021 mit 18 Jahren bei einem Unfall gestorben. Mit seiner Ex-Frau Simone hat Michael Ballack zwei weitere gemeinsame Söhne.

Detailansicht öffnen (Foto: Hannes P Albert/dpa)

Michel Friedman, 68, Publizist, wollte lange keine Familie gründen. Damit habe er Tod und Gewalt verbunden, sagte der Sohn von Holocaust-Überlebenden in einem Interview mit Christ & Welt. „Ich hatte immer die Urangst in mir: Wenn ich eine Familie gründe, wird sie auch sterben. In meiner Kindheit wurde ständig von toten Menschen erzählt, die ich nicht kannte, das waren meine Onkel und Tanten. Sie waren Geister, Schatten. Und Familie war Vernichtung.“ Im Alter von 48 Jahren sei er dann doch Vater geworden. Er und seine Söhne tragen einen Davidstern um den Hals und er würde ihnen auch nicht raten, ihn abzulegen. „Es kann kein jüdisches Leben in der Moderne geben, wenn wir unseren Anspruch aufgeben, uns frei zeigen zu können.“ Er selbst sei sein Leben lang bedroht worden in Deutschland. „Aber ich glaube, dass Gesellschaft nur funktioniert, wenn man der Gewalt nicht weicht.“