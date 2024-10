Billie Eilish , 22, US-Sängerin, bereut ihre Offenheit in Bezug auf ihr Intimleben. „Ich wünschte, niemand wüsste etwas über meine Sexualität oder über mein Liebesleben“, sagte die Singer-Songwriterin im Interview mit der Vogue und kündigte an, dass sie ihre romantischen Interessen und Beziehungen künftig privat halten werde. „Ich werde nie wieder über meine Sexualität sprechen. Und ich werde auch nie wieder darüber sprechen, wen ich date.“ Eilish habe offenbar unterschätzt, „dass Dinge, die ich sage, zu den größten Nachrichten der ganzen Welt aufgeblasen werden“. Die mehrfache Grammy-Gewinnerin hatte in den vergangenen Jahren offen über Themen wie Selbstbefriedigung und ihre Sexualität gesprochen und sich mit ihrem früheren Freund Jesse Rutherford auf dem roten Teppich gezeigt. Im vergangenen Jahr hatte sie außerdem bekannt gegeben, dass sie Frauen liebe, aber aus ihrem Coming-out keine große Sache machen wolle.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Asap Rocky, 36, Rapper, hat sich in einer peinlichen Situation in Rihanna verliebt. Wie er im Interview mit dem W Magazine verriet, diskutierte der damals noch unbekannte Musiker mit ein paar Türstehern: „Ich wurde aus diesem Nachtclub rausgeschmissen.“ Sie hätten ihm und zwei Freunden den Zugang verweigert, erklärte er. Er sei mit den Türstehern aneinandergeraten, als Pop-Superstar Rihanna rauskam. „Wir haben uns einfach in die Augen gesehen“, sagte Rocky über seine heutige Partnerin, mit der er zwei kleine Söhne hat. „Sie kannte uns nicht einmal, aber sie sagte: Yo! Warum lasst ihr ihn nicht rein? Was ist los mit euch?! Lasst den Mann rein!“ Im September 2012 traten der Rapper und Rihanna gemeinsam bei den MTV Video Music Awards auf, im Jahr darauf begleitete er sie bei ihrer Welttournee. Ein Paar wurden die beiden jedoch erst vor wenigen Jahren.

Detailansicht öffnen (Foto: Annette Riedl/dpa)

Christoph Maria Herbst, 58, Schauspieler, redet sich seine Ehe glücklich. Der „Stromberg“-Darsteller, der seit 2012 mit der Medienübersetzerin Gisi Herbst verheiratet ist, verriet im Interview mit der Gala sein Glücksrezept: Kommunikation. „Es gibt so viele Männer in meinem Alter, die sich nicht mehr emotional äußern können. Wir kommunizieren eine Menge und lachen viel. Humor, auch Selbstironie, ist das Salz in der Suppe einer guten Beziehung.“ Außerdem erfreue er seine Frau gern mit einem schönen Abendessen. „Ich koche dann mehrere Gänge. Und wenn es bei uns richtig romantisch werden soll, gibt es Champagnerbier. Ein belgisches Bier, welches in Frankreich nach Champagnerart weitergärt“, sagt Herbst. Wer anschließend die Küche aufräume? „Gisi!“ Das sei so verabredet und nur fair.

Detailansicht öffnen (Foto: Gerald Matzka/dpa)

Sam Riley, 44, Schauspieler, hat Defizite in der Haushaltsführung. „Offenbar räume ich die Spülmaschine falsch ein“, sagte der Brite, der seit 2015 mit der deutschen Schauspielerin Alexandra Maria Lara verheiratet ist. „Ich beobachte Alexandra, um es nachzumachen. Aber ich mache es trotzdem falsch“, verriet Riley in der Zeitschrift Bunte. Deshalb gebe es hin und wieder Konflikte. Die Spülmaschine steht dennoch nicht zwischen ihnen: Seine Frau finde er immer noch sehr anziehend, verriet er. Sie bewege sich wie eine Raubkatze. Das Paar kam sich näher, als beide 2006 gemeinsam für den Film „Control“ vor der Kamera standen. Riley erinnert sich: „Sie war schlank, groß, elegant, nervös. Ich glaube, alle Jungs im Raum waren schockverliebt, wie ich. Aber ich war schneller und klüger. Ich bin aufgesprungen, um ihr Hallo zu sagen.“