Billie Eilish schreibt einen Brief an ihre Kritiker, Javier Bardem bringt seine Tochter zum Weinen, und Jane Fonda macht sich ernsthaft Sorgen um die Männer.

Billie Eilish, 21, US-Sängerin, hat keine Lust mehr, sich von irgendwem das Aussehen diktieren zu lassen. In einem Brief auf Instagram, der inzwischen nicht mehr aufrufbar ist, schrieb die Sängerin an ihre Kritiker: "Ich habe die ersten 5 Jahre meiner Karriere damit verbracht, von euch Dummköpfen absolut gehatet zu werden, weil ich jungenhaft aussah und mich so kleidete, wie ich es tat." Jetzt, da sie sich wohl genug fühle, um irgendetwas zu tragen, das auch nur im Entferntesten weiblich oder flirty sei, habe sie sich verändert und sei eine Verräterin, schrieb die 21-Jährige weiter. Sie könne aber beides sein. "Lasst die Frauen existieren!", schrieb Billie Eilish zu den Diskussionen über ihren angeblichen Imagewechsel.

Detailansicht öffnen Javier Bardem als King Triton im neuen "Arielle"-Film (Foto: AP)

Javier Bardem, 54, spanischer Schauspieler, hat bei seiner Tochter Verzweiflung und kurzzeitig einen Schock ausgelöst. Als er seiner damals siebenjährigen Tochter Luna gesagt habe, dass er in dem Film "Arielle" mitspiele, habe diese geantwortet: "Was? Du spielst Arielle?" Dann habe sie geweint, berichtete Bardem im Interview mit der Funke-Mediengruppe. Erst als er ihr erklärt habe, dass er den Vater der Meerjungfrau spiele, sei sie beruhigt gewesen und habe gesagt: "Wow".

Detailansicht öffnen Jane Fonda (Foto: LOIC VENANCE/AFP)

Jane Fonda, 85, US-Schauspielerin, macht sich ernsthafte Sorgen um die Männer. "Sie sitzen nebeneinander und schauen raus, schauen auf Autos, Sport, ...", sagte die 85-Jährige bei den Filmfestspielen in Cannes. Unter Frauen sei das anders. Die "schauen sich in die Augen. Und wir haben keine Angst zu sagen: Ich bin verloren. Wir haben keine Angst, um Hilfe zu bitten". Diese Unterschiede hätten gesellschaftliche Gründe. "Wir sollten sehr viel Mitgefühl für Männer haben, denn die verdammte Kultur lehrt sie, nicht um Hilfe zu bitten."

Detailansicht öffnen Michi Beck (Foto: Gerald Matzka/Getty Images)

Michi Beck, 55, Sänger der Fantastischen Vier, hat sehr früh auf Mode gesetzt. "Als ich in der elften Klasse am Gymnasium gemerkt habe, dass das mit der schulischen Laufbahn nichts mehr wird, hatte ich Mode auf dem Plan", sagt der Musiker im Interview mit der Stuttgarter Zeitung. Seine modische Erfüllung sei mit dem Breakdance nach Deutschland gekommen. "Im Großen und Ganzen laufe ich heute immer noch so rum: hohe weiße Sneakers, Trainingsklamotten und auch mal kombiniert mit anderen Accessoires", sagte der 55-Jährige.

Detailansicht öffnen Silvia von Schweden (Foto: Uwe Anspach/dpa)

Silvia von Schweden, 79, Königin, ist in Heidelberg über den Neckar geschippert. Mit der Fahrt der MS Königin Silvia wurde am Samstagabend das 50-jährige Bestehen der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft gefeiert, bei der die Königin Schirmherrin ist. Silvia von Schweden ist in Heidelberg auch geboren.