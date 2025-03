Ben Affleck , 52, Schauspieler, begleitet seinen Sohn väterlich durch dessen Pubertätsinsolvenz. Eigenen Worten zufolge erinnere er bisweilen seinen 13-jährigen Sohn daran, dass er ja kein eigenes Geld habe – beispielsweise wenn er ihm teure Sneaker ausrede. „Er meint: ,Wir haben das Geld‘“, sagte Affleck dem Branchenportal „Access Hollyood“ . „Ich sage: ,Ich habe das Geld. Du bist pleite!‘“ Vergangene Woche kursierte in den sozialen Netzwerken ein Video, in dem Afflecks Sohn Samuel Schuhe beäugt, die Medienberichten zufolge 6000 US-Dollar kosten. Affleck sagt dem Jungen in dem Clip, dass er für die Schuhe „viel Rasen“ mähen müsse. Nun erklärte Affleck, sein Sohn habe daraufhin „plötzlich“ die Schuhe gar nicht mehr gewollt. Mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner hat Ben Affleck drei Kinder.

(Foto: Chris Pizzello/dpa)

Helen Mirren, 79, britische Schauspielerin, hat „Tussi“-Qualitäten. Dem US-Magazin People hat sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Harrison Ford, 82, US-Schauspieler, erzählt, wie sie bei den Dreharbeiten der Western-Serie „1923“ oft ihren Feierabend gemeinsam verbracht haben. „Wir saßen zusammen herum und quatschten abseits des Sets“, sagte Mirren dem Bericht zufolge. Ford sei das, „was wir in England einen ‚netten Macker‘ nennen“. Auch Ford genoss nach eigenen Worten das gemeinsame „Abhängen“ mit Mirren. Sie könne gut „mit Männern mithalten“, sagte er. „Wenn ich ein Macker bin, ist sie, wie wir sagen würden, eine Tussi – und es ist keine Abwertung, eine Dame eine Tussi zu nennen.“ Ford und Mirren spielen in „1923“ das Rancher-Ehepaar Jacob und Cara Dutton.

(Foto: Vianney Le Caer/dpa)

Pierce Brosnan, 71, Ex-James-Bond-Schauspieler, sorgt sich um sein Alter Ego. Der nächste James-Bond-Darsteller dürfe kein US-Amerikaner sein, sagte der Ire dem britischen Telegraph. Er hoffe darauf, dass die James-Bond-Filmreihe nach der Übernahme durch Amazon mit Respekt behandelt werde. Vor knapp zwei Wochen hatten die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson die kreative Kontrolle über das Franchise an Amazon abgegeben. Er habe das schon eine Weile geahnt, sagte Brosnan dem Telegraph zufolge. Aber er denke, dass es die richtige Entscheidung für die beiden sei. „Es braucht großen Mut für sie loszulassen.“ Er hoffe, dass das Werk und die Figur mit Würde, Fantasie und Respekt behandelt würden. Pierce Brosnan hatte den Geheimagenten von 1995 bis 2002 gespielt. Er sei stolz, Teil des Vermächtnisses von Bond zu sein, und ebenso auf die Filme, die er mit Broccoli und Wilson gemacht habe.

(Foto: HARRY HOW/Getty Images via AFP)

Ugo Humbert, 26, französischer Tennisprofi, reist ohne Trainer, dafür mit einem neuen Teammitglied zu einem US-Tennisturnier in Indian Wells. „Ich habe einen Koch mitgenommen“, sagte er der französischen Sport-Tageszeitung L'Équipe zufolge. In den USA habe er Probleme mit der Qualität des Essens. „Wenn man in ein Restaurant geht und zum Beispiel Plastiksalate isst, habe ich die ganze Zeit Bauchschmerzen.“ Er reagiere „überempfindlich“ auf falsche Ernährung, zudem habe er eine Glutenintoleranz und müsse aufpassen, „sonst bekomme ich Schmerzen“. Daher habe er jetzt erstmals seinen eigenen Koch während des Tennisturniers dabei. Trainer Fabrice Martin sei zu Hause geblieben, weil er Vater werde.

(Foto: The King's Music Room - Courtesy/PA Media/dpa)

Charles III., 76, britischer König, hat einen neuen Job ausprobiert. Aus Anlass des Commonwealth Day hat er am Montag bei Apple Music den Podcast „The King’s Music Room“ veröffentlicht – und tritt darin als eine Art Radiomoderator auf, der mit kleinen persönlichen Kommentaren die musikalischen Stücke begleitet. Als ersten Song wählte Charles „Could You Be Loved“ von Bob Marley. „Ich erinnere mich, als er für einen Auftritt nach London kam, als ich noch viel jünger war und ihn bei einer Veranstaltung traf. Diese wundervolle, ansteckende Energie, die er hatte, aber auch seine tiefe Ernsthaftigkeit und seine tiefe Sorge für seine Gemeinschaft“, schwärmte Charles über den Jamaikaner. Den Song „Upside Down“ von Diana Ross kündigte er mit der Bemerkung an, es sei unmöglich gewesen als jüngerer Mann, sich zu beherrschen und nicht aufzustehen und loszutanzen. „Ich frage mich, ob es mir gerade noch gelingt.“ Zu den weiteren Künstlern, deren Songs Charles auswählte, gehören neben etlichen anderen auch Kylie Minogue, Miriam Makeba und Beyoncé.