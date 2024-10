Maria Gorbatschova ist die erste „Bartenderin des Jahres“. Diesen Titel nebst anderen verleiht das Fachmagazin Mixology seit 2007, bisher hatten ihn aber nur Männer bekommen. Gorbatschova arbeitet in der Green Door Bar in Berlin, die auch in der wichtigsten Kategorie gewann: als „Bar des Jahres“. „Maria hat in den letzten Jahren alles richtig gemacht, ein tolles, diverses Team aufgebaut und die Green Door umfassend modernisiert, ohne dabei das charakteristische Wesen dieser so wichtigen Bar zu gefährden“, sagt Mixology-Chefredakteur Nils Wrage. Die Green Door Bar liegt in Berlin-Schöneberg in der Nähe des schon in den 1920ern berühmten queeren Ausgehviertels rund um die Motzstraße. Die Bar mit den langen Holztresen beschreibt sich selbst als American Bar. Ihr Mobiliar hat sie in den 1990ern aus New York importiert, der Künstler Thomas Hauser bemalte die Wände mit Karos und Holzmustern.