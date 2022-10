Backstreet Boys, US-Boygroup, revanchieren sich mit Unterwäsche. Nach vielen Jahren, in denen Fans den Musikern bei Auftritten BHs zuwarfen, gibt die Band ihrem Publikum nun Ähnliches zurück. "Als wir jünger waren, warfen sie immer ihre Unterwäsche auf die Bühne", sagte Bandmitglied Kevin Richardson der Deutschen Presse-Agentur. "Und so haben AJ und ich einen kleinen, lustigen Sketch gemacht, bei dem wir uns auf der Bühne in der kleinen Garderobe umgezogen haben. Und dann sagen wir: ,Wir revanchieren uns. Wir werfen euch unsere Unterwäsche zu.'" Die Unterwäsche sei signiert, aber nicht wirklich getragen, versicherte der 51-Jährige. Die Boygroup tourt gerade durch Europa, wo sie auch altbekannte Hits wie "Everybody" und "I want it that way" spielt. Nerven tut sie der ständige Wunsch nach den alten Songs nach eigenen Angaben nicht. "Das ist etwas, worüber ich auf der Bühne ganz am Anfang der Show spreche: ,Heute Abend ist unser Ziel, euch das Gefühl zu geben, ihr wärt wieder zehn, zwölf oder 14 Jahre alt'", sagte Bandmitglied Brian Littrell, 47. Die Backstreet Boys wurden in den 90er-Jahren weltberühmt.

Detailansicht öffnen (Foto: Martin Hangen/imago images/Plusphoto)

Dieter Bohlen, 68, Entertainer, muss Kritik einstecken. Der Musikproduzent und DSDS-Juror hatte sich ablehnend über Sanktionen gegen Russland geäußert. "Wie moralisch verkommen muss man sein, für einen billigen Applaus diesen entsetzlichen Krieg auszublenden, die Angst und das Leid und den Tod, die er verursacht?", twitterte SPD-Chefin Saskia Esken. "Und sich über das Frieren ,und all den Firlefanz' zu beklagen, das ihn als Superreichen doch ohnehin nicht trifft?" Esken bezog sich damit auf ein Video, das Bohlen bei einer Podiumsveranstaltung zeigt. In dem Ausschnitt sagt Bohlen mit Blick auf die Politik: "Wenn die diese Sanktionen zum Beispiel nicht gemacht hätten und man hätte sich vernünftig an einen Tisch gesetzt, ja, dann bräuchten die Leute jetzt nicht diesen ganzen Firlefanz machen. Jetzt müssen wir frieren, jetzt müssen wir dies und das, das ist doch alles scheiße aus meiner Sicht." Die Aussagen stammen offenbar von einer Podiumsveranstaltung der Business-Plattform "Entrepreneur University" Ende August , Bohlen selbst äußerte sich am Donnerstag zunächst nicht weiter zu der Kritik.

Detailansicht öffnen (Foto: Imago (2))

Rebekah Vardy, 40, und Coleen Rooney, 36, englische Spielerfrauen, werden prominent besetzt. Der juristische Streit der beiden Medienpersönlichkeiten wird verfilmt. Dabei übernimmt Natalia Tena, 37, die in den Harry-Potter-Filmen als Nymphadora Tonks bekannt wurde, die Rolle von Vardy, wie der Sender Channel 4 mitteilte. Der britische Schauspieler Michael Sheen, 53, ("Queen"), der bereits Ex-Premier Tony Blair und den früheren US-Präsidenten Bill Clinton verkörperte, spielt den Promi-Anwalt David Sherborne, der Rooney in dem Verleumdungsprozess vertrat. Seinen Widerpart Hugh Tomlinson übernimmt Simon Coury, der in "The Professor And The Madman" an der Seite von Mel Gibson und Sean Penn spielte. Die Rolle von Coleen Rooney übernimmt die Britin Chanel Cresswell. Ende Juli hatte ein Londoner Gericht die Klage der Ehefrau von Ex-Nationalstürmer Jamie Vardy abgewiesen. Sie hatte Schadenersatz von ihrer einstigen Freundin gefordert, nachdem diese ihr öffentlich vorgeworfen hatte, der Klatschpresse private Geschichten erzählt zu haben. Der Film sei auf Grundlage der Gerichtsprotokolle entstanden, teilte Channel 4 mit.

Detailansicht öffnen (Foto: Chris Pizzello/AP)

Jamie Lee Curtis, 63, US-Schauspielerin und Kinderbuchautorin, hat einen klaren Ratschlag in Sachen Altern. Ihren Töchtern sage sie: "Bastle nicht an deinem Gesicht herum." Curtis gibt in der US-Sendung "Today" zu, dass sie selbst kosmetische Eingriffe hat vornehmen lassen, sie habe sich danach aber schlecht gefühlt. "Ich habe Botox spritzen lassen. Lässt Botox die große Falte verschwinden? Ja. Aber dann siehst du aus wie eine Plastikfigur", sagte Curtis. Statt sich auf das Altern zu fokussieren, empfehle sie ihren Töchtern, sich darauf zu konzentrieren, wie sie Menschen helfen können. "Ich möchte, dass sie zufrieden sind. Ich möchte, dass sie das Gefühl haben, dass das, was sie tun, wichtig ist, dass das, was sie tun, einen Wert hat."