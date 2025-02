(Foto: ANGELA WEISS/AFP)

Michael Kors, 65, Designer, will weniger nackte Haut sehen. In einem Interview mit dem Guardian sagte er: „Wir haben kürzlich etwas auf dem roten Teppich gesehen, das überhaupt nicht sexy ist. Lächerlich sein ist nicht sexy.“ Einen konkreten Namen nennen wolle der Designer nicht. Er gab aber, laut Guardian, deutlich zu verstehen, dass er sich dabei auf den jüngsten Auftritt von Kanye Wests Ehefrau Bianca Censori, 30, beziehe, die einige Tage zuvor in einem komplett durchsichtigen Kleid über den roten Teppich lief. Kors, der für seine Kollektionen selbst oft freizügige Kleidung entwirft, finde das bisherige Jahr bereits verrückt genug: „Was in L. A. passiert ist, ist apokalyptisch, und der Gedanke, in einem verrückten Kleid auf einen roten Teppich zu gehen, ist einfach nicht mehr zeitgemäß.“

(Foto: Joerg Carstensen/dpa)

Shirin David, 29, Musikerin, positioniert sich gegen die AfD. Kurz vor der Bundestagswahl sprach sich der Popstar gegen die Partei aus. „Ich vertrete als Person und auch in meiner Musik Werte wie Feminismus, Selbstbestimmung, Demokratie, Meinungsfreiheit. Deswegen macht mich sehr, sehr traurig, was gerade passiert“, sagte sie dem Stern in einem Interview. Dass die in Teilen als rechtsextrem gesicherte AfD laut aktuellen Umfragen zweitstärkste Partei ist, kommentierte die Sängerin mit: „Ich kotze.“

(Foto: Eduardo Munoz/Reuters)

Monty, 5, Riesenschnauzer, hat haushoch gepunktet. Der Zuchthund gewann am Dienstag die Westminster-Hundeshow in New York. Er ist damit der erste Riesenschnauzer in der Geschichte der Hundeshow, der sich mit der Auszeichnung schmücken kann. Bereits in den beiden Vorjahren konnte sich Monty für das Finale qualifizieren, verpasste den Sieg jedoch jedes Mal knapp. „Er gibt sich immer so viel Mühe“, sagte Hundebesitzerin Katie Bernardin unter Tränen während der Preisverleihung im Stadion. Die Westminster-Hundeshow fand dieses Jahr zum 149. Mal statt und gilt als älteste und renommierteste Show dieser Art. Für Monty soll dies jedoch vorerst der letzte Auftritt gewesen sein: Der Rüde geht nun in Rente.