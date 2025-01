(Foto: Jens Kalaene/dpa)

Jojo Moyes, 55, britische Bestsellerautorin, wollte eigentlich nie heiraten. Im Interview mit der Bunten verriet sie, dass sie erst auf den Gedanken kam, als ihr Kind bereits unterwegs war. „Ich dachte, es wäre doch der richtige Weg“, sagte Moyes, die bisher mehr als 57 Millionen Bücher weltweit verkauft hat - meist Romane, in denen es um starke Frauen und die große Liebe geht. Nach 22 Jahren Ehe hatte sich die Autorin 2020 scheiden lassen. Später habe sie eine Dating-App ausprobiert „und meine Erwartungen, je wieder einen Mann zu finden, wurden sehr gering“. Seit vier Jahren ist Moyes mit einem alten Bekannten liiert, den sie auf einer Party wiedergetroffen habe.

Mai Kato, Aquariumsmitarbeiterin in Japan, hat eine kuriose Idee für einsame Fische. Als das in Shimonoseki gelegene Aquarium, in dem sie arbeitet, wegen Bauarbeiten schließen musste, hätte ein dort untergebrachter Mondfisch plötzlich besorgniserregende Krankheitssymptome entwickelt, berichtet die Zeitung Mainichi Shimbun. Auslöser seien aber weder Parasiten noch Bakterien gewesen – er habe schlicht die menschlichen Besucher vermisst. Kato und ihr Team seien deshalb auf eine simple, aber wirksame Idee gekommen: Sie stellten bekleidete Pappfiguren auf, die rasch zur Genesung des Mondfisches beitrugen.

(Foto: Hannah McKay/REUTERS)

Harry, 40, britischer Prinz, zieht vor Gericht. In einer Zivilklage gegen den Verlag der Boulevardzeitung The Sun begann an diesem Dienstag eine mehrwöchige Verhandlung. Der Prinz wirft Yellow-Press-Journalisten vor, mit illegalen Methoden Informationen über ihn beschafft zu haben. Unter anderem soll es um abgehörte Telefonate gehen. Es ist nicht das erste Mal, dass Harry ein Medienunternehmen verklagt: Der Verlag des Daily Mirror musste bereits eine Entschädigung an den Royal zahlen. Harry gehe es bei den Prozessen weniger um Geld als um „Wahrheit und Rechenschaftspflicht“, betonte er.

(Foto: Christian Charisius/dpa)

Charlotte Würdig, 46, Schauspielerin und Ex-Frau des Rappers Sido, teilt ihre Wohnadresse nun mit Georgina Stumpf, 34, Influencerin und Ex-Freundin des Rappers Sido. Beide Frauen haben jeweils Kinder mit dem Musiker, der bürgerlich Paul Würdig heißt. Das Verhältnis zwischen ihnen sei schon immer sehr freundschaftlich gewesen, berichtet Bild, drum seien sie nun zusammengezogen.

(Foto: Annette Riedl/dpa)

Volker Wissing, 54, Bundesverkehrsminister, hat durch seinen Austritt aus der FDP und seinen Verbleib in der Bundesregierung keine Freunde verloren. „Einige Bekannte haben öffentlich Kritik geübt. Ich empfinde es aber nicht so, Freunde verloren zu haben“, sagte Wissing dem Tagesspiegel. Wer seine Haltung nicht nachvollziehen könne, habe ihn entweder nie gekannt oder sei nie sein Freund gewesen. Nach dem Bruch der Ampelkoalition am 6. November hatte Wissing nach 26 Jahren seinen Austritt aus der FDP erklärt.