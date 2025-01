Amy Schumer , 43, Komikerin, findet Kinder, die lesen können, anstregend. „Fünf ist ein seltsames Alter“, sagte Schumer in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon. „Mein Sohn kann jetzt lesen, und es ist furchtbar.“ Früher hätten sie und ihr Mann „ihn einfach angelogen“, fügte sie augenzwinkernd hinzu. Sie hätten dem Jungen dann einfach irgendein Schild gezeigt und behauptet, dass dieses etwa das Klettern verbiete, schilderte Schumer. Inzwischen lasse sich der Junge in solchen Situationen hingegen nicht mehr zum Narren halten.

(Foto: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Henry Samuel, 19, Sohn von Heidi Klum, feiert auf der Pariser Fashion Week sein Laufsteg-Debüt. Bei der Haute-Couture-Show der Pariser Designerin Lena Erziak präsentierte er zwei verschiedene schwarze Anzüge. In einem Interview mit der Modezeitschrift Vogue sagte er vor seinem Auftritt: „Ich bin mehr aufgeregt als nervös. Ich werde mein Bestes geben und versuchen, jeden Moment in vollen Zügen zu genießen!“ Das Familienunternehmen Klum wächst damit auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Nachdem Leni Klum, die Älteste der vier Klum-Geschwister, 2020 erstmals als Model in die Öffentlichkeit getreten ist, folgt nun auch Henry Samuel. Sein Instagram-Profil ist seit Kurzem öffentlich, die ersten Videos vom Laufsteg sind online.

(Foto: IMAGO/DyD Fotografos/IMAGO/Future Image)

Lourdes Leon, 28, Tochter von Madonna, läuft in Paris freizügig über den Laufsteg. Bei der Saint Laurent Homme Show auf der Pariser Fashion Week zeigte sich die Tochter von Sängerin Madonna und Schauspieler Carlos Leon in einem schwarzen Ledermantel, Stilettos und auffallendem Goldschmuck – dazu trug sie nur einen schwarzen Spitzen-Catsuit und einen Minislip. Es ist nicht das erste Mal, dass Leon bei einer Fashion Week Aufsehen erregt. Schon in New York 2023 machte sie mit einem Look aus Spinnweben auf sich aufmerksam. Damit tritt sie – zumindest optisch – in die Fußstapfen von Mama Madonna. Auch diese ist für ihre extravaganten, oft freizügigen Outfits bekannt.

(Foto: Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

Lady Gaga, 38, Sängerin, lässt es ruhiger angehen. Einst trat sie mit einem Kleid aus 20 Kilogramm rohem Rindfleisch auf den roten Teppich, nun zeigt sich die Sängerin weniger extravagant. Manchmal mache sie sich Sorgen, dass die Leute denken, sie sei langweilig geworden. „Aber ehrlich gesagt: Gott sei Dank bin ich langweilig“, sagte Gaga der Zeitschrift Elle. Schließlich habe sie früher „am Abgrund gelebt“, führte die für ihre Wandelbarkeit bekannte Sängerin aus. „Ich weiß nicht, was mit mir passiert wäre, wenn ich so weitergelebt hätte.“ Die Sängerin hatte zu Beginn ihrer Karriere mit Drogenproblemen und Depressionen zu kämpfen. Das sei nun aber vorbei, sagt sie. Mit ihrem Partner Michael Polansky denke sie darüber nach, eine Familie zu gründen.