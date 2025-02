Adrien Brody , 51, Schauspieler, wird verwechselt. Als wäre die Aufmerksamkeit für Brody, der in dem oscarnominierten Historiendrama „The Brutalist“ die Hauptrolle spielt, nicht schon groß genug, läuft nun auch noch sein Instagram-Account nach eigenen Angaben über. Grund dafür: Kim Kardashian hatte ihn mit Schauspiel-Kollege Adam Brody („O.C. California“ und „Nobody Wants This“) verwechselt und unabsichtlich in einem Post getaggt. Kardashian habe mit dieser Verwechslung sein „Internet in die Luft gejagt“, erzählte Brody in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon . Sie sei nicht die Erste gewesen, die die beiden aufgrund der Namensähnlichkeit verwechselte. Erst kürzlich habe ihn ein Mann im Restaurant angesprochen und gefragt, ob er Adam Brody sei.

(Foto: Annette Riedl/dpa)

Sandra Bullock, 60, Schauspielerin, warnt vor Online-Betrügern. Immer wieder kommt es vor, dass gefälschte Profile von Stars in sozialen Medien herumgeistern und Kontakt zu deren Fans aufnehmen. „Bitte beachtet, dass ich in keiner Form an sozialen Medien teilnehme“, sagte Bullock dem People-Magazin. „Alle Accounts, die vorgeben, ich zu sein oder jemand, der mit mir in Verbindung steht, sind Fake-Accounts und wurden zum finanziellen Vorteil oder zur Ausbeutung von Menschen in meinem Umfeld erstellt.“ Sie wandte sich damit an ihre Fans, nachdem ihre eigene Schwester Gesine Bullock-Prado mehrere E-Mails von Männern erhalten hatte, die vorgaben, mit Bullock in einer Beziehung zu sein und ihr Geld gegeben zu haben. Und erst kürzlich ging ein Skandal um die Welt, in dem eine Frau ein Vermögen an einen falschen Brad Pitt bezahlte.

(Foto: Thomas Banneyer/dpa)

Daniel Hartwich, 46, Moderator, trennt sich. Aus dem Fernsehen kennt man ihn als Moderator von „Let’s Dance“ an der Seite von Victoria Swarovski. Privat war die Frau an seiner Seite lange Jahre eine andere. Nun gab Hartwich die Trennung von seiner Ehefrau bekannt, der Mutter seiner drei Kinder. Die Entscheidung sei bereits im Sommer vergangenen Jahres gefallen. Der Bild-Zeitung sagte Hartwich: „Wir sind weiterhin freundschaftlich eng miteinander verbunden und kümmern uns gemeinsam um unsere Kinder.“ Hartwich hat von 2013 bis 2022 an der Seite von Sonja Zietlow die RTL-Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ moderiert. Als Grund für den Ausstieg gab er damals die Schulpflicht seiner Kinder an, die ihn nun nicht mehr zu dem Drehort in Australien begleiten könnten.

(Foto: RONI BINTANG/AFP)

Charles III., 76, König von Großbritannien, will seinen Hochzeitstag in Italien feiern. Wie die britische Boulevardzeitung Mirror berichtet, fällt der Hochzeitstag von Charles und Camilla am 9. April in die Zeit des ersten großen royalen Auslandsbesuchs dieses Jahres. Weil sich der vom Außenministerium organisierte Trip nach Italien nicht mehr verschieben lässt – unter anderem ist eine historische Audienz bei Papst Franziskus geplant –, muss das Jubiläum eben in Südeuropa gefeiert werden. Das Königspaar ist dieses Jahr seit 20 Jahren verheiratet.