Der neue Großherzog von Luxemburg ist eine Enttäuschung. Jedenfalls, wenn man Fan von royalem Pomp ist. Krone, Zepter, goldene Kutsche? Nichts davon war zu sehen, als Guillaume am Freitag zum Grand-Duc ernannt wurde. Die Insignien anderer Monarchen führt er nicht. Es war ein Arbeitstag, in vielen Schulen wurde unterrichtet. Dass Großherzogin Stéphanie beim Galadinner dieselbe Robe trug wie morgens, interessierte im Land keinen – draußen durchaus. Das Luxemburger Wort überschrieb einen Artikel zum Thronwechsel heiter mit: „Was ausländische Journalisten interessierte: Kleidung und Schmuck“.
Guillaume V.Er ist Gitarrenspieler, Skiläufer, Pfadfinder – und oberster Herr einer 1230-Mann-Armee
Im kleinen Luxemburg weiß auch der neue Großherzog, der Grand-Duc: Bürgernähe ist hier erste Regentenpflicht.
Von Claudia Fromme
"Vive Guillaume!" – Luxemburger begrüßen neues Staatsoberhaupt
Nach der Abdankung von Großherzog Henri übernahm am Vormittag dessen Sohn Guillaume das lediglich sprichwörtliche Zepter. Denn der Thronwechsel ging am Freitag ohne königliche Insignien über die Bühne, auf Französisch und Lëtzebuergesch. Für den Abend war ein Galadinner mit internationalen Gästen geplant.
