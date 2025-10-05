Zum Hauptinhalt springen

Guillaume V.Er ist Gitarrenspieler, Skiläufer, Pfadfinder – und oberster Herr einer 1230-Mann-Armee

Lesezeit: 2 Min.

Luxemburg: Der neue Großherzog von Luxemburg, Guillaume (links), geht nach der Vereidigung durch die Stadt und begrüßt Zuschauer. Guillaume löst seinen Vater, Großherzog Henri, nun ohne großen Pomp ab.
Luxemburg: Der neue Großherzog von Luxemburg, Guillaume (links), geht nach der Vereidigung durch die Stadt und begrüßt Zuschauer. Guillaume löst seinen Vater, Großherzog Henri, nun ohne großen Pomp ab. (Foto: Harald Tittel/dpa)

Im kleinen Luxemburg weiß auch der neue Großherzog, der Grand-Duc: Bürgernähe ist hier erste Regentenpflicht.

Von Claudia Fromme

Der neue Großherzog von Luxemburg ist eine Enttäuschung. Jedenfalls, wenn man Fan von royalem Pomp ist. Krone, Zepter, goldene Kutsche? Nichts davon war zu sehen, als Guillaume am Freitag zum Grand-Duc ernannt wurde. Die Insignien anderer Monarchen führt er nicht. Es war ein Arbeitstag, in vielen Schulen wurde unterrichtet. Dass Großherzogin Stéphanie beim Galadinner dieselbe Robe trug wie morgens, interessierte im Land keinen – draußen durchaus. Das Luxemburger Wort überschrieb einen Artikel zum Thronwechsel heiter mit: „Was ausländische Journalisten interessierte: Kleidung und Schmuck“.

Zur SZ-Startseite
02:55

"Vive Guillaume!" – Luxemburger begrüßen neues Staatsoberhaupt

Nach der Abdankung von Großherzog Henri übernahm am Vormittag dessen Sohn Guillaume das lediglich sprichwörtliche Zepter. Denn der Thronwechsel ging am Freitag ohne königliche Insignien über die Bühne, auf Französisch und Lëtzebuergesch. Für den Abend war ein Galadinner mit internationalen Gästen geplant.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite