Der neue Großherzog von Luxemburg ist eine Enttäuschung. Jedenfalls, wenn man Fan von royalem Pomp ist. Krone, Zepter, goldene Kutsche? Nichts davon war zu sehen, als Guillaume am Freitag zum Grand-Duc ernannt wurde. Die Insignien anderer Monarchen führt er nicht. Es war ein Arbeitstag, in vielen Schulen wurde unterrichtet. Dass Großherzogin Stéphanie beim Galadinner dieselbe Robe trug wie morgens, interessierte im Land keinen – draußen durchaus. Das Luxemburger Wort überschrieb einen Artikel zum Thronwechsel heiter mit: „Was ausländische Journalisten interessierte: Kleidung und Schmuck“.