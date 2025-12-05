Der Nikolaus wartet an einem Straßenbahndepot, ein paar Hundert Meter vom Frankfurter Hauptbahnhof entfernt. Streng genommen heißt er an diesem Mittwochnachmittag noch Jonathan Dingert und ist in zivil unterwegs, mit Jeans, Winterjacke, Umhängetasche. Aber am Wochenende wird der 19-Jährige in die Rolle des Bischofs von Myra schlüpfen, oder zumindest in das, was im kollektiven Gedächtnis davon übrig geblieben ist: Er wird eine rote Hose und einen roten Mantel anziehen, sich einen weißen Rauschebart ums Kinn binden. Und den Sack darf er natürlich nicht vergessen, wahrscheinlich werden es sogar mehrere Säcke sein, mit 226 kleinen Geschenken.
Religion und BrauchtumAufgabe für den Nikolaus: Wie spreche ich mit Kindern, ohne dass sie Angst bekommen?
Überall im Land sind wieder die Nikoläuse unterwegs. Einer von ihnen ist der Frankfurter Azubi Jonathan Dingert, der sich für seinen ersten Auftritt gut vorbereitet.
Von Kathrin Wiesel-Lancé, Frankfurt am Main
