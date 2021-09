Die Nichte des japanischen Kaisers möchte raus aus ihrer Rolle in der kaiserlichen Familie: Sie will zu ihrem bürgerlichen Verlobten nach New York ziehen. Doch die Regierung soll einen Plan erstellt haben, der ihren Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben erschweren könnte.

Von Thomas Hahn, Tokio

Der Tag der Freiheit rückt näher für Prinzessin Mako. Zumindest sieht es so aus. Im Oktober will sie ihre Ehe mit dem bürgerlichen Jura-Absolventen Kei Komuro eintragen lassen, meldet die Nachrichtenagentur Kyodo. Die Hochzeit soll wohl Ende des Jahres stattfinden, und zwar ohne das übliche kaiserliche Zeremoniell, wie etwa die Zeitung Asahi mit Verweis auf informierte Kreise berichtet, denn die japanische Öffentlichkeit hält Komuro, 29, nicht für die richtige Wahl. Prinzessin Mako, ebenfalls 29, Nichte des Kaisers Naruhito, älteste Tochter des Kronprinzen Fumihito, überlegt deshalb angeblich auch, auf die staatliche Mitgift von wahrscheinlich rund 150 Millionen Yen, 1,15 Millionen Euro, zu verzichten, die ihr als scheidendem Mitglied des Kaiserhauses eigentlich zustünde. Sie will schon bald zu Kei Komuro nach New York ziehen, und man darf wohl davon ausgehen, dass sie mit ihm ein halbwegs selbstbestimmtes Leben führen möchte.