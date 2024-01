Alle kennen sie und niemand weiß, wer sie wirklich ist: Ihre Königliche Hoheit Catherine, Princess of Wales.

William gilt vielen als größte Hoffnung für die britische Monarchie, weil er die skandalfreie Kate an seiner Seite hat. Und deshalb versetzt ihr mysteriöser Klinikaufenthalt das Königreich so sehr in Aufregung.