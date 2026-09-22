Fast 30 Jahre nach dem Tod von Prinzessin Diana veröffentlicht ihr Bruder ein Buch mit seinen Erinnerungen. Diese handeln überwiegend von der „Geschmacklosigkeit“ des heutigen Königs. Eine erste Klage wurde bereits angedroht.

Eine erste Klageandrohung hat sich Charles, 9. Earl Spencer, mit seinem Memoirenband „Swan Song – Diana, meine Schwester“ jetzt schon eingefangen – bereits am Dienstag, demselben Tag also, an dem das Buch in 22 Ländern publiziert wurde. Sie kommt aber nicht etwa vom Buckingham-Palast, obwohl Prinzessin Dianas Bruder sich in seinem Buch an König Charles III. abarbeitet. Sondern von Piers Morgan, dem britischen Journalisten und ehemaligen Chefredakteur des Daily Mirror.