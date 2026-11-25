Nach dem Einbruch in den Landsitz von Prinz William und Prinzessin Kate, beide 44, sind zwei Männer angeklagt worden. Ihnen wird unbefugtes Betreten eines Sicherheitsbereichs und Einbruch mit Absicht zum Diebstahl vorgeworfen, teilte die Polizei in der ostenglischen Grafschaft Norfolk mit. Nach einem Gerichtstermin wurden die beiden in Untersuchungshaft genommen. Sie sollen durch ein Fallrohr in das Anwesen geklettert und Manschettenknöpfe und eine Uhr gestohlen haben, wie die Nachrichtenagentur PA aus dem Gerichtssaal berichtete.

Die beiden Männer im Alter von 34 und 32 Jahren waren am Montagabend festgenommen worden, nachdem Sicherheitsbehörden über verdächtige Aktivitäten an dem großzügigen Anwesen Anmer Hall auf dem Gelände des royalen Landsitzes Sandringham informiert wurden.

Der Landsitz Anmer Hall in der englischen Grafschaft Norfolk. Chris Radburn/dpa

Die Polizei durchsuchte die Umgebung mithilfe von Hunden, Drohnen und einem Hubschrauber und konnte die beiden Männer in der Nähe festnehmen. Das Thronfolgerpaar und seine Kinder Prinz George, 13, Prinzessin Charlotte, 11, und Prinz Louis, 8, hielten sich während des Vorfalls nicht in Anmer Hall auf. Trotzdem dürfte es ein Schock für sie gewesen sein. Prinz William besuchte am Dienstag den britischen Premier Andy Burnham in dessen Amtssitz 10 Downing Street in London. Er ließ sich dabei aber nichts anmerken.

Bericht: Einbrecher wussten nicht, wem das Anwesen gehört

Trotzdem warf der Vorfall Fragen zu den Sicherheitsvorkehrungen für die Königsfamilie auf. Die mutmaßlichen Einbrecher sollen der Boulevardzeitung Daily Mail zufolge nicht einmal gewusst haben, dass sie in ein royales Anwesen eingestiegen waren.

Dem Blatt zufolge war König Charles III., 78, zum Zeitpunkt des Vorfalls in dem größeren Anwesen Sandringham House nur wenige Kilometer entfernt. Auch sein Bruder Ex-Prinz Andrew, 66, soll sich in seinem sehr viel bescheideneren Zuhause Marsh Farm aufgehalten haben.

Anmer Hall gilt als Rückzugsort für das Thronfolgerpaar und ihre Kinder. Das Anwesen mit zehn Schlafzimmern, eigenem Swimming Pool und Kunstrasen-Tennisplatz war ein Geschenk der verstorbenen Queen Elizabeth II. und wurde aufwendig renoviert.

Zu sicherheitsrelevanten Zwischenfällen rund um die königliche Familie war es in den vergangenen Jahren vereinzelt schon gekommen. So hatten unbekannte Täter etwa vor zwei Jahren zwei Fahrzeuge von dem Anwesen rund um Schloss Windsor gestohlen. Weltbekannt wurde ein Zwischenfall 1982: Damals war ein Mann in das Schlafzimmer von Queen Elizabeth II. gelangt und hatte mehrere Minuten mit der Königin gesprochen.