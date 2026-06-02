Charles III. , 77, britischer Monarch, findet Toilettenschrubben eines künftigen Königs offenbar unwürdig. Laut dem OK!-Magazin berichtet ein Insider des Königshauses , Charles störe sich an einem 26 Jahre alten Foto von Prinz William , 43, das zurzeit im Internet kursiert. Darauf zu sehen: der Thronfolger, wie er im Alter von 18 Jahren auf den Knien eine Toilette putzt, gewappnet mit gelben Gummihandschuhen. Prinz William engagierte sich damals nach seinem Schulabschluss für eine Hilfsorganisation in Chile, wo er Gehwege baute und Englisch unterrichtete. Der damalige Leiter des Programms berichtete im Gespräch mit dem OK!-Magazin, Prinz William habe damals ausdrücklich darum gebeten, wie alle anderen Freiwilligen behandelt zu werden. Einem Insider zufolge „hasst“ König Charles, dass das Foto öffentlich auffindbar ist. Auf den Knien mit dem Kopf im Klo – ein solches Bild wolle man von einem künftigen Monarchen nicht vermitteln.

Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Taylor Swift, 36, „Toy Story“-Fan, trägt einen Song zum Soundtrack des neuen Animationsfilms bei. Das Lied mit dem Titel „I Knew It, I Knew You“ habe sie direkt geschrieben, nachdem sie Toy Story 5 bei einer Vorab-Vorführung gesehen hatte, schrieb die Sängerin in einem Instagram-Post. „Ich habe immer davon geträumt, für diese Figuren schreiben zu dürfen, die ich liebe, seit ich als Fünfjährige den ersten Toy-Story-Film gesehen habe.“ Laut Gala war schon vorher ein Hinweis auf ihrer Website zu finden: ein Countdown vor einem Wolkenhintergrund, der jedoch nach kurzer Zeit wieder verschwand. Nun findet sich auf der Website ein neuer Countdown für die limitierten „Collectors Edition CDs“ des Liedes.

Manfred Behrens/Geisler-Fotopres

Tom Schilling, 44, Schauspieler, hat seine Film- und Fernsehpreise früher im Kleiderschrank versteckt. „Ich dachte, das macht mich faul und antriebslos“, erzählte er Bunte in Bezug auf das Preise-Bekommen. Irgendwann habe er aber erkannt, dass das „totaler Blödsinn“ sei. Man könne sich doch freuen über einen Deutschen Filmpreis oder einen New Faces Award. Tom Schilling wurde bei der letzteren Verleihung in Berlin als erster „All Star“ geehrt. Als ein altes „neues Gesicht“ also, das zu einer Ikone der deutschen Filmbranche geworden ist. Für Filme wie „Oh Boy“ und „Unsere Mütter, unsere Väter“ hat Schilling einige Preise gewonnen, darunter der Deutsche Filmpreis und den Bambi.

Georg Uecker beim Deutschen Fernsehpreis 2010 Jörg Carstensen

Georg Uecker, 63, „Lindenstraße“-Schauspieler, hat sich gegen einige Widersacher durchgesetzt. „Ich bin ein zähes Luder“, sagte er im Gespräch mit Bild. Nach jahrelangem Kampf gegen seine HIV- und Krebserkrankungen gehe es ihm heute hervorragend. Für sein Engagement für die queere Community erhält der Schauspieler diesen Dienstagabend den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Orden würdigt auch den ersten Kuss zwischen zwei Männern in einer deutschen TV-Serie: 1990 küsste Uecker seinen Kollegen Martin Armknecht in der „Lindenstraße“. Die zwei Schauspieler bekamen danach Morddrohungen, zeitweise war Uecker nur mit Personenschutz unterwegs.

Maria Grazia Picciarella/SOPA Im

Papst Leo XIV., 70, katholischer KI-Experte, ist zu technikaffin für die lateinische Sprache. Um sein Lehrschreiben über die Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) ins Lateinische zu übersetzen, muss sich der Vatikan Wörter ausdenken. Die Enzyklika „Magnifica humanitas“ wird wohl erst nach der Sommerpause auf Latein erscheinen, berichten Quellen aus dem Vatikan laut der Katholischen Nachrichtenagentur KNA. Latein-Experten arbeiteten dort unter Hochdruck an der Übersetzung. In der Schrift fordert Papst Leo, KI stärker zu regulieren und warnt vor einer zu schnellen Entwicklung. Die Schrift wurde bereits unter anderem auf Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Englisch, Französisch, Deutsch und Polnisch übersetzt. Es wird vermutet, dass die zuständigen Vatikanmitarbeiter bei den Übersetzungen auch auf Künstliche Intelligenz zurückgegriffen haben. Mit Übersetzungen in Latein ist KI aber bislang noch überfordert.