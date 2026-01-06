Prinz William , 43, Nummer eins der britischen Thronfolge, verhält sich bei seinem neuen Hobby ganz und gar nicht majestätisch. Bei einem Küstenspaziergang in Nordwales verriet er , dass er inzwischen leidenschaftlich Eisbaden gehe. „Ich liebe es“, sagte er den Mitgliedern einer lokalen Schwimmgruppe – und er gestand: „Aber ich schreie und brülle viel, wenn ich ins Wasser springe.“ Auch in Schottland sei er schon ins eiskalte Wasser gestiegen, danach fühle er sich „großartig“. Williams Frau, Prinzessin Kate , 43, hat das Eisbaden schon seit einigen Jahren in ihre Wellness-Routine integriert. 2023 sagte sie im Podcast „The Good, The Bad & The Rugby“ , dass sie dabei eine Regel habe: „Je kälter, desto besser!“ Damals erzählte sie, dass William manchmal zu ihr gesagt habe, dass sie „verrückt“ sei.

(Foto: Georg Wendt/dpa)

Ina Müller, 60, Sängerin und Moderatorin, ist stets vorbereitet für einen Geistesblitz. Der Deutschen Presse-Agentur sagte sie, dass sie ihre Ideen immer mit Bleistiften in einem Kalender aufschreibe: „Die stecken auch den ganzen Tag immer oben in den Haaren.“ Ein Kugelschreiber und ein Füller kämen dafür nicht infrage, sagte Müller, sie vertraue ausschließlich Bleistiften, die sie bei einem Bleistiftladen bestelle. „Die sind mittelweich und haben ein tolles Radiergummi direkt mit dran.“ Den Kalender, in dem sie ihre Gedanken notiere, nennen die Menschen in Müllers Umfeld nur noch ihren „Steinzeit-Kalender“.

(Foto: Alberto Pezzali/Invision/dpa)

Michael B. Jordan, 38, Schauspieler, musste zurück in seine Rolle im echten Leben finden. In der US-Talksendung „CBS Sunday Morning“ erzählte er, dass er nach den Dreharbeiten zum Film „Black Panther“ eine Therapie begonnen habe. Der US-Amerikaner spielte darin den Antagonisten N’Jadaka beziehungsweise Erik „Killmonger“ Stevens, und für die Vorbereitung auf die Rolle hatte er sich komplett zurückgezogen. „Eine Zeit lang habe ich kaum mit meiner Familie gesprochen. Ich war ziemlich isoliert, bin in mein Loch gekrochen und habe versucht, so zu leben, wie er gelebt hätte.“ Erst in der Therapie habe er sich wieder aus diesem Loch befreien können. Bei der Verleihung der Golden Globes an diesem Sonntag ist Jordan als bester Hauptdarsteller für seine Doppelrolle im Horrorfilm „Blood & Sinners“ nominiert.

(Foto: Jordan Strauss/AP/dpa)

Sophie Turner, 29, Schauspielerin, fehlt die Zeit für ihr Privatleben. Dem Modeportal Net-a-porter sagte sie: „Ich habe meine Freunde seit Wochen, seit Monaten nicht mehr gesehen und war auch nicht mehr auf einem Date!“ Turner, die bekannt geworden ist in der Rolle als Sansa Stark in „Game of Thrones“, stand zuletzt für die Amazon-Serie „Tomb Raider“ vor der Kamera, in der sie die Hauptrolle spielt. Zusätzlich habe sie nur Zeit für ihre Familie gehabt. „Manchmal vernachlässige ich einfach Teile meines Lebens.“ Die Britin hat zwei Töchter mit dem US-Musiker Joe Jonas, von dem sie sich 2024 scheiden ließ.